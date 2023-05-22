***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Faktoring A.Ş.'ninUzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlıolarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152929BIST