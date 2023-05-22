***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
22.05.2023 20:58
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Faktoring A.Ş.'nin
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA'ya yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı
olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152929
BIST
18:004.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -35,54
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.416
18:0019,8386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
19,8532
En Düşük
19,7348
18:0021,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0756
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
21,5913
En Düşük
21,4056
18:001.257,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.257,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.258,71
En Düşük
1.251,21
BIST En Aktif Hisseler18:00
|CANTE
|19,36
|125.681.394
|% 10,00
|
|POLTK
|2.559,70
|20.241.979
|% 10,00
|
|ONCSM
|86,45
|182.399.154
|% 9,99
|
|ERCB
|94,65
|281.316.155
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,88
|30.183.543
|% 9,96
|
|SAMAT
|28,94
|235.450.065
|% -9,96
|
|KAYSE
|15,85
|872.886.584
|% -8,65
|
|DOBUR
|32,30
|33.407.678
|% -8,55
|
|ORMA
|50,25
|756.338
|% -8,22
|
|GSRAY
|8,13
|305.566.042
|% -7,61
|
|THYAO
|135,50
|5.768.994.748
|% 2,19
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|ASTOR
|50,65
|2.275.471.091
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|EKGYO
|6,46
|1.948.893.692
|% 6,43
|
|ISCTR
|10,28
|2.205.065.943
|% -4,64
|
|YKBNK
|8,71
|1.630.592.431
|% -4,29
|
|KOZAL
|19,40
|2.508.587.950
|% 6,59
|
|KRDMD
|16,59
|2.173.211.411
|% 1,22
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8344
|19,8450
|% 0,10
|
|Euro
|21,4611
|21,4911
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,5788
|24,7021
|% 0,05
|
|Frank
|21,9913
|22,1238
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2710
|5,2975
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.972
|-2,40
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.257
|1,39
|
|Cumhuriyet
|9.147
|9.285
|-9,00
|
|Tam
|9.092
|9.329
|-20,61
|
|Yarım
|4.500
|4.662
|0,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.310
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,09
|0,03
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,08
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 32.22 lira fiyatla işlem gören hissede 897, 516 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 21 kaybederek (% -0.59 ) 4, 929
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, POLTK, CANTE
-
17:58XU100
Endeks 4, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 45, 839.00 milyon TL de
-
17:58FENER
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 43.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 666, 257 adet işlem