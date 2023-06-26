***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.06.2023 11:22
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR A-"ye yükseltilmiş, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR A-2" ve Görünümü "Pozitif" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162132
BIST
'
11:545.703
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 120,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.704
11:5426,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7759
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5428,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,9929
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,4266
En Düşük
27,5490
11:541.610,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 51,39
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:54
|MERIT
|40,92
|17.391.817
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.886.840
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.317.434
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,48
|19.186.694
|% -4,98
|
|BURVA
|64,65
|13.674.009
|% -4,79
|
|POLTK
|2.614,00
|32.820.023
|% -4,75
|
|UFUK
|63,45
|2.312.226
|% -4,15
|
|THYAO
|190,50
|4.377.154.236
|% 3,14
|
|YKBNK
|13,23
|1.753.333.521
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.586.084.999
|% 3,79
|
|ASTOR
|60,05
|1.419.774.777
|% 7,42
|
|KOZAL
|24,14
|1.200.914.287
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,23
|1.753.333.521
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.586.084.999
|% 3,79
|
|ISCTR
|14,12
|943.444.873
|% 3,44
|
|EKGYO
|7,40
|483.786.367
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,66
|148.486.537
|% 3,10
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9438
|26,0064
|% 3,08
|
|Euro
|28,2901
|28,4266
|% 3,62
|
|Sterlin
|32,9219
|33,0870
|% 2,94
|
|Frank
|28,8442
|29,0180
|% 2,89
|
|Riyal
|6,8898
|6,9244
|% 2,71
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,25
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|45,67
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.110
|5.267
|240,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.634
|120,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,97
|0,75
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,21
|
Seans Raporu
11:54
daha fazla
-
12:09BRISA
Yüzde 7.47 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 357, 683 adet işlem
-
12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 17 artarak (% 2.14 ) 6, 367
-
12:08XU100
Endeks 5, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 14 üstünde . İşlem hacmi 28, 868.00 milyon TL de
-
12:08OSTIM
Yüzde 5.51 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 853, 193 adet işlem
-
12:07ISFIN
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.37 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 077, 323 adet işlem