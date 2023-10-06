***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.10.2023 17:17
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
WorqCompany Dış Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR BBB+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-2 ve Görünümü Pozitif olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201095
BIST
'
17:218.475
En Düşük
|Değişim
|: -0,16%
|| -13,34
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.517
17:2127,6254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0728
|Açılış
|: 27,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
17:2129,1506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0329
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9549
17:211.621,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.621,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GIPTA
|42,68
|1.070.557.061
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.368.104
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.987.420.064
|% 9,99
|
|MRSHL
|842,00
|119.416.489
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,50
|1.574.240.148
|% -6,80
|
|BJKAS
|46,08
|121.323.716
|% -5,19
|
|ONCSM
|204,00
|66.694.728
|% -5,07
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,34
|85.386.879
|% -4,54
|
|THYAO
|239,30
|6.187.843.881
|% -0,91
|
|EKGYO
|8,67
|6.012.494.401
|% 5,47
|
|PETKM
|23,62
|5.328.295.153
|% 0,51
|
|YKBNK
|19,30
|4.700.032.736
|% 1,58
|
|EREGL
|44,60
|4.588.650.724
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,67
|6.012.494.401
|% 5,47
|
|ZOREN
|6,88
|2.381.299.230
|% -1,43
|
|SKBNK
|6,92
|2.085.081.179
|% -0,72
|
|IHLAS
|1,38
|341.557.414
|% 6,15
|
|YKBNK
|19,30
|4.700.032.736
|% 1,58
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6197
|27,6254
|% 0,26
|
|Euro
|29,1296
|29,1506
|% -0,11
|
|Sterlin
|33,4993
|33,6673
|% 0,03
|
|Frank
|30,0584
|30,2395
|% -0,05
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|5,14
|
|Altın Gr.
|1.619
|1.619
|6,45
|
|Cumhuriyet
|11.164
|11.333
|44,00
|
|Tam
|10.960
|11.066
|59,00
|
|Yarım
|5.497
|5.550
|30,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.775
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|18,88
|18,90
|0,31
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|-0,18
|
Seans Raporu
17:21
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-
17:36ONCSM
Yüzde -5.07 oranında düşüşle 204.00 lira fiyatla işlem gören hissede 324, 944 adet işlem
-
17:32XU100
Endeks 8, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 108, 078.00 milyon TL de
-
17:32PCILT
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:31PCILT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 741 adet işlem
-
17:28BOBET
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 44.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 042, 853 adet işlem