***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
29.12.2023 16:30
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TRUST CAPITAL REINSURANCE LTD.'in Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A- , Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-2 ve Görünümü Pozitif olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230639
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1381
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0941
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,58
|Açılış
|: 1.961,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5564
|29,5622
|% 0,47
|
|Euro
|32,7465
|32,7670
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,5614
|37,7497
|% 0,54
|
|Frank
|35,1817
|35,3937
|% 1,29
|
|Riyal
|7,8598
|7,8992
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
|