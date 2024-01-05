***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.01.2024 10:04
***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR A-1" ve Görünümü "Kararlı" olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232931
BIST
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10:457.557
En Düşük
|Değişim
|: 0,12%
|| 9,35
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.552
En Yüksek
7.586
10:4529,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0865
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9191
En Düşük
29,6586
10:4532,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0444
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7877
En Düşük
32,5655
10:451.960,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,80
|Açılış
|: 1.960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KCAER
|32,26
|267.361.034
|% 9,95
|
|GARFA
|91,75
|57.824.645
|% 9,95
|
|DIRIT
|13,00
|888.979
|% 9,24
|
|GMTAS
|8,34
|10.181.177
|% 8,74
|
|ATSYH
|49,80
|255.325
|% 8,26
|
|SANEL
|27,90
|3.396.481
|% -7,92
|
|EMNIS
|87,00
|38.106
|% -7,20
|
|QNBFB
|287,50
|1.218.138
|% -6,35
|
|BASCM
|8,51
|85.313
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,06
|20.715.547
|% -4,08
|
|THYAO
|234,50
|1.410.264.186
|% 0,51
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|GUBRF
|158,30
|681.971.073
|% -2,04
|
|AKBNK
|35,96
|584.329.765
|% -0,94
|
|YKBNK
|19,86
|536.951.176
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,47
|297.658.210
|% 5,18
|
|EKGYO
|7,35
|324.202.763
|% 1,24
|
|QUAGR
|4,25
|179.397.810
|% 0,71
|
|BEGYO
|3,54
|135.915.303
|% 3,81
|
|ISCTR
|22,96
|791.392.980
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8353
|29,8412
|% 0,29
|
|Euro
|32,6249
|32,6401
|% -0,14
|
|Sterlin
|37,7036
|37,8927
|% 0,22
|
|Frank
|34,8718
|35,0819
|% 0,04
|
|Riyal
|7,9317
|7,9715
|% 0,28
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,04
|23,07
|% 0,66
|
|Platin
|948,84
|952,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,78
|1.039,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,89
|77,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,04
|2.043,30
|% 0,66
|