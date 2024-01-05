***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DRCDR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR AA", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu "TR A-1" ve Görünümü "Kararlı" olarak teyit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232931BIST