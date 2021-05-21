***DRCDR* *ISFAK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.05.2021 15:53
***DRCDR******ISFAK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937215
BIST
16:211.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,72
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.454
16:218,3742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0063
|Açılış
|: 8,3670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,3964
En Düşük
8,3596
16:2110,2174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0442
|Açılış
|: 10,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2062
16:21508,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,20
|Açılış
|: 508,04
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler16:21
|SONME
|38,64
|7.406.394
|% 9,96
|
|MERKO
|6,21
|12.927.343
|% 9,91
|
|FENER
|34,32
|487.955.357
|% 9,72
|
|SELGD
|4,09
|1.536.044
|% 7,92
|
|BERA
|29,00
|58.730.766
|% 7,49
|
|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
|
|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
|
|SAYAS
|30,68
|60.819.393
|% -7,87
|
|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|TUPRS
|102,50
|623.935.546
|% 2,30
|
|JANTS
|89,35
|622.033.953
|% 1,71
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|YKBNK
|2,18
|376.894.816
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,98
|268.957.740
|% 1,02
|
|GARAN
|8,20
|740.464.358
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,13
|675.892.265
|% 1,37
|
|BJKAS
|7,64
|579.448.846
|% 5,96
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3718
|8,3742
|% -0,08
|
|Euro
|10,2129
|10,2174
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8499
|11,9093
|% -0,06
|
|Frank
|9,2832
|9,3391
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2262
|2,2374
|% -0,08
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,34
|
|Altın Gr.
|508
|508
|2,46
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|19,00
|
|Tam
|3.339
|3.425
|15,92
|
|Yarım
|1.614
|1.657
|7,70
|
|Çeyrek
|809
|828
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,00
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|0,05
|
|B. Petrol
|66,09
|66,09
|0,98
|