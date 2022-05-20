***DRCDR* *ISFAK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
20.05.2022 15:41
***DRCDR******ISFAK*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Faktoring A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031461
BIST
15:372.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,52
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.374
15:3715,9443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1024
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
15:3716,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0317
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7750
15:37944,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,55
|Açılış
|: 944,07
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler15:37
|IMASM
|46,90
|19.808.284
|% 9,99
|
|DAGHL
|23,68
|1.508.862
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,69
|8.123.419
|% 9,85
|
|VERUS
|58,70
|33.780.767
|% 9,62
|
|GRNYO
|2,47
|4.805.723
|% 9,29
|
|MANAS
|23,26
|14.690.767
|% -7,26
|
|SANKO
|10,90
|14.710.119
|% -7,08
|
|SMRTG
|21,50
|119.524.305
|% -7,01
|
|UFUK
|40,16
|767.117
|% -6,60
|
|MNDRS
|3,09
|26.594.799
|% -6,36
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|ASELS
|23,16
|2.191.079.607
|% 4,14
|
|THYAO
|42,86
|1.826.358.619
|% 1,08
|
|SISE
|19,48
|1.333.035.286
|% -2,16
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|YKBNK
|4,37
|1.166.181.120
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,62
|537.114.831
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,18
|216.297.729
|% 0,85
|
|AKBNK
|8,10
|1.230.835.093
|% -0,12
|
|GARAN
|15,85
|2.454.647.530
|% 1,28
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9373
|15,9445
|% 0,65
|
|Euro
|16,8528
|16,8725
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,8143
|19,9137
|% 0,36
|
|Frank
|16,3212
|16,4195
|% 0,41
|
|Riyal
|4,2355
|4,2567
|% 0,36
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|4,10
|
|Altın Gr.
|942
|942
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|-6,00
|
|Tam
|6.220
|6.377
|-24,86
|
|Yarım
|3.006
|3.085
|-12,02
|
|Çeyrek
|1.508
|1.542
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,34
|