***DRCDR* *MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2020 14:55
***DRCDR******MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889933
BIST
17:401.329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,89
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.325
17:407,9859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
17:409,5115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0129
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
17:40465,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,14
|Açılış
|: 465,64
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler17:40
|KLMSN
|20,68
|307.670.366
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|15.480.424
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.636.263
|% 10,00
|
|BURVA
|62,70
|6.688.775
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|1.413.098
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.347.963
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.077.252
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|631.436
|% -9,97
|
|SERVE
|15,80
|233.465
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|2.941.599
|% -9,96
|
|THYAO
|12,00
|4.147.789.274
|% 1,44
|
|KRDMD
|5,23
|3.662.340.219
|% 6,30
|
|GARAN
|9,09
|3.152.263.299
|% 0,44
|
|TSKB
|2,75
|1.301.703.808
|% 5,36
|
|TUPRS
|92,55
|1.207.615.696
|% 2,72
|
|KRDMD
|5,23
|3.662.340.219
|% 6,30
|
|TSKB
|2,75
|1.301.703.808
|% 5,36
|
|EKGYO
|2,08
|792.734.182
|% -1,89
|
|YKBNK
|3,00
|1.127.195.581
|% 1,01
|
|GARAN
|9,09
|3.152.263.299
|% 0,44
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9813
|7,9859
|% -0,24
|
|Euro
|9,5028
|9,5115
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,6021
|10,6553
|% -0,58
|
|Frank
|8,7213
|8,7738
|% -0,33
|
|Riyal
|2,1199
|2,1306
|% -0,38
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|6,98
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,01
|
|B. Petrol
|48,26
|48,26
|0,48
|