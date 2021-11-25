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***DRCDR* *MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.11.2021 11:15
***DRCDR* *MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***DRCDR******MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

İlgili Şirketler [MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979575


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 16.194.843 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
SAYAS 26,64 18.198.670 % 9,99  
MIATK 23,12 11.814.251 % 9,99  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 11,9411 11,9745 % 0,73  
Euro 13,4082 13,4588 % 0,97  
Sterlin 15,9814 16,0615 % 1,15  
Frank 12,8229 12,9001 % 1,14  
Riyal 3,1944 3,2104 % 1,11  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,68  
Altın Gr. 693 693 9,50  
Cumhuriyet 4.573 4.642 32,00  
Tam 4.548 4.664 16,68  
Yarım 2.198 2.256 8,07  
Çeyrek 1.103 1.128 4,03  
Gümüş.Ons 23,60 23,63 0,08  
Gümüş Gr. 9,11 9,12 0,12  
B. Petrol 82,08 82,08 -0,17  
Seans Raporu 12:35
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