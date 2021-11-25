***DRCDR* *MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2021 11:15
***DRCDR******MBFTR*** DRC DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercedes Benz Finansman Türk A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR AAA, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A-1 ve görünümü Kararlı olarak teyit edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979575
BIST
12:351.825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,05
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
12:3511,9745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0869
|Açılış
|: 11,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
12:3513,4588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1291
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
12:35693,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 9,56
|Açılış
|: 693,09
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|TUCLK
|17,60
|16.194.843
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|211.276
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|239.086
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,64
|18.198.670
|% 9,99
|
|MIATK
|23,12
|11.814.251
|% 9,99
|
|KZBGY
|30,40
|18.405.740
|% -9,95
|
|CMENT
|25,80
|18.060
|% -7,19
|
|TSPOR
|7,68
|306.740.291
|% -6,57
|
|DITAS
|25,64
|58.591.144
|% -6,56
|
|PGSUS
|101,00
|287.776.966
|% -3,72
|
|SASA
|40,46
|1.323.868.108
|% 5,25
|
|PETKM
|7,75
|1.148.508.783
|% -2,39
|
|ASELS
|21,90
|970.592.449
|% 4,29
|
|GARAN
|11,79
|677.596.810
|% -0,34
|
|SISE
|11,99
|603.419.729
|% 0,00
|
|PETKM
|7,75
|1.148.508.783
|% -2,39
|
|YKBNK
|3,44
|326.476.631
|% -0,86
|
|ODAS
|1,61
|146.937.382
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,24
|156.855.154
|% 0,90
|
|KRDMD
|8,68
|589.262.792
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9411
|11,9745
|% 0,73
|
|Euro
|13,4082
|13,4588
|% 0,97
|
|Sterlin
|15,9814
|16,0615
|% 1,15
|
|Frank
|12,8229
|12,9001
|% 1,14
|
|Riyal
|3,1944
|3,2104
|% 1,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|5,68
|
|Altın Gr.
|693
|693
|9,50
|
|Cumhuriyet
|4.573
|4.642
|32,00
|
|Tam
|4.548
|4.664
|16,68
|
|Yarım
|2.198
|2.256
|8,07
|
|Çeyrek
|1.103
|1.128
|4,03
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|-0,17
|