***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DRNDR*** DERİNDERE TURİZM OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 848.208.354 1.330.525.812Satışların Maliyeti21 -440.808.563 -879.474.176TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)407.399.791 451.051.636BRÜT KAR (ZARAR)407.399.791 451.051.636Genel Yönetim Giderleri22 -51.270.727 -56.058.284Pazarlama Giderleri22 -25.208.717 -33.488.506Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 14.724.776 35.120.752Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -26.525.428 -44.597.725ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)319.119.695 352.027.873Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 86.000 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -1.562.000 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)317.643.695 352.027.873Finansman Gelirleri26 322.326.569 522.242.972Finansman Giderleri26 -901.585.955 -1.309.032.427SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-261.615.691 -434.761.582Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri47.889.698 83.361.120Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 47.889.698 83.361.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-213.725.993 -351.400.462DÖNEM KARI (ZARARI)-213.725.993 -351.400.462Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-213.725.993 -351.400.462Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI598.397.844 653.828.006Dönem Karı (Zararı)-213.725.993 -351.400.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler695.542.370 933.062.442Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,13,14 38.493.117 38.801.632Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.494.826 23.299.222Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler292.339.875 264.799.073Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler418.099.084 771.397.254Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -47.889.698 -83.361.120Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-26.994.834 -81.873.619İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler133.670.097 84.330.480Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler53.986.559 -49.951.807Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.163.528 82.594.211Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.754.095 24.125.133Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.773.406 -39.023.150Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75.047.511 66.586.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları615.486.474 665.992.460Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.998 197.488Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.038.632 -12.361.942YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI30.859.716 239.318.204Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri207.170.532 638.189.027Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-66.432.500 -213.904.531Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-109.878.316 -184.966.292FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-613.482.221 -1.052.494.954Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.413.413.443Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-241.701.418 -2.221.870.061Ödenen Faiz-371.780.803 -244.038.336YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.775.339 -159.348.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-352.114 -7.632.842NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.423.225 -166.981.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.124.773 185.106.359DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.547.998 18.124.773Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.547.998 18.124.773Finansal Yatırımlar4 20.565.791 2.774.901Ticari Alacaklar66.235.730 103.136.324İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5,6 2.853 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 66.232.877 103.136.324Diğer Alacaklar15.794.007 12.264.705İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 15.794.007 12.264.705Türev Araçlar99.317.179 212.809.923Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 99.317.179 212.809.923Stoklar8 4.928.412 1.174.317Peşin Ödenmiş Giderler9 20.251.401 53.233.703Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar137.808 87.810Diğer Dönen Varlıklar19 8.234.926 3.414.411ARA TOPLAM269.013.252 407.020.867TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR269.013.252 407.020.867DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 38.310.837 0Diğer Alacaklar364.610.866 272.531.010İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 364.370.640 272.283.214İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 240.226 247.796Türev Araçlar52.895.270 98.995.659Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar29 46.388.480 22.039.989Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar10 6.506.790 76.955.670Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 86.858.995 108.084.995Maddi Duran Varlıklar3.005.270.385 3.112.869.412Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar11 2.815.701.257 2.922.711.904Diğer Maddi Duran Varlıklar13 189.569.128 190.157.508Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 5.286.858 6.743.135Peşin Ödenmiş Giderler9 1.665.077 2.188.550Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.281.177 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.556.179.465 3.601.412.761TOPLAM VARLIKLAR3.825.192.717 4.008.433.628KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 264.627.541 1.440.083.768Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 262.552.729 2.047.860.218Ticari Borçlar95.941.205 112.714.611İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5,6 0 1.131.222İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 95.941.205 111.583.389Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 1.307.502 4.393.261Diğer Borçlar174.777.716 110.937.127İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 0 25.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 174.777.716 110.911.441Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 26.828.098 18.738.952Kısa Vadeli Karşılıklar8.381.575 13.182.517Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 7.079.199 11.413.404Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 1.302.376 1.769.113Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 5.999.417 1.418.564ARA TOPLAM840.415.783 3.749.329.018TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER840.415.783 3.749.329.018UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 2.938.856.938 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 437.676 334.462Uzun Vadeli Karşılıklar2.288.014 2.369.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 2.288.014 2.369.905Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 0 41.337.611Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler1.519.468 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.943.102.096 44.041.978TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.783.517.879 3.793.370.996ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.674.838 215.062.632Ödenmiş Sermaye20 59.400.000 59.400.000Sermaye Düzeltme Farkları20 1.693.875 1.693.875Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi20 3.317.311 3.317.311Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)533.121.131 514.496.485Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)533.121.131 514.496.485Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-128.323 427.191Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 533.249.454 514.069.294Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 2.705.354 2.705.354Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-344.836.840 -15.149.931Net Dönem Karı veya Zararı-213.725.993 -351.400.462TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.674.838 215.062.632TOPLAM KAYNAKLAR3.825.192.717 4.008.433.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler59.400.000 1.693.875 3.317.311 108.780 330.831.231 2.705.354 57.016.603 -116.564.124 338.509.030 0 338.509.030Hatalara İlişkin Düzeltmeler59.335.263 59.335.263 0 59.335.263Transferler-44.397.590 -72.166.534 116.564.124 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)318.411 227.635.653 -351.400.462 -123.446.398 0 -123.446.398Dönem Sonu Bakiyeler59.400.000 1.693.875 3.317.311 427.191 514.069.294 2.705.354 -15.149.931 -351.400.462 215.062.632 0 215.062.632Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler59.400.000 1.693.875 3.317.311 427.191 514.069.294 2.705.354 -15.149.931 -351.400.462 215.062.632 0 215.062.632Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 59.335.263 59.335.263 0 59.335.263Transferler0 -21.713.553 -329.686.909 351.400.462Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -555.514 40.893.713 0 -213.725.993 -173.387.794 0 -173.387.794Dönem Sonu Bakiyeler59.400.000 1.693.875 3.317.311 -128.323 533.249.454 2.705.354 -344.836.840 -213.725.993 41.674.838 0 41.674.838Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-213.725.993 -351.400.462DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar40.338.199 227.954.064Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)46.303.502 281.714.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-694.393 398.014Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.270.910 -54.158.867Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.270.910 -54.158.867Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.338.199 227.954.064TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-173.387.794 -123.446.398Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-173.387.794 -123.446.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823738BIST