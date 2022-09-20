***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***DRPHN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DRPHN]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDarphane Sertifikalarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı ekte yer almaktadır. Sertifikaların ihraç ve Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işleme açılma tarihi daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, www.darphane.gov.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064315BIST