***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
20.09.2022 18:32
***DRPHN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Açıklamalar
Darphane Sertifikalarının ihracına ilişkin Özet ekte yer almaktadır. Sertifikaların ihraç ve Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işleme açılma tarihi daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, www.darphane.gov.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde duyurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064318
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1358
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0904
18:05981,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,33
|Açılış
|: 981,33
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|7,92
|3.441.903
|% 10,00
|
|GESAN
|78,10
|485.390.748
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.861.327
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|26.130.950
|% 9,99
|
|UTPYA
|22,50
|1.364.587
|% -10,00
|
|KZBGY
|32,12
|86.044.185
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.296.834
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.934.657
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.785.058
|% -9,88
|
|THYAO
|69,75
|5.020.732.305
|% -3,73
|
|ASELS
|31,08
|4.584.597.326
|% 1,04
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|GARAN
|19,25
|2.755.405.181
|% -4,42
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,90
|2.336.564.387
|% -2,74
|
|YKBNK
|6,99
|2.488.159.977
|% -2,37
|
|VAKBN
|8,04
|2.860.482.798
|% -4,63
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.346.191
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,93
|2.482.047.377
|% -4,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3234
|18,3334
|% 0,08
|
|Euro
|18,0896
|18,1185
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,6775
|20,7812
|% -0,47
|
|Frank
|18,8919
|19,0057
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8570
|4,8813
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|2,66
|
|Altın Gr.
|981
|981
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.654
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.242
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,47
|19,49
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|0,10
|
|B. Petrol
|90,44
|90,44
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem