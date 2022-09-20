***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)









***DRPHN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [DRPHN]İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDarphane Sertifikalarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır. Sertifikaların ihraç ve Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda işleme açılma tarihi daha sonra Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda, www.darphane.gov.tr ve www.ziraatyatirim.com.tr internet adreslerinde duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064317BIST