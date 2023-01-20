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***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

20.01.2023 14:07
***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler


***DRPHN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Darphane tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcısı olduğumuz Darphane Sertifikaları'nda bu kapsamda gerçekleştirilen 19.01.2023 tarihli alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103425


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Tam 7.863 7.935 -1,00  
Yarım 3.840 3.883 -1,00  
Çeyrek 1.920 1.941 -1,00  
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Gümüş Gr. 14,24 14,25 -0,21  
B. Petrol 86,38 86,38 -1,09  
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