***DRPHN* *ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi









***DRPHN******ZRY*** ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )İlgili Şirketler [DRPHN]İlgili Fonlar []TürkçePiyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDarphane tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcısı olduğumuz Darphane Sertifikaları'nda bu kapsamda gerçekleştirilen 19.01.2023 tarihli alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103425BIST