DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postaacicekli@deloitte.comctovil@deloitte.comSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZERE GAYE ŞENTÜRK 8630 TRY 17,260BURÇ SEVEN 7430 TRY 14,860HALİS ERDEM SELÇUK 7430 TRY 14,860ALİ ÇİÇEKLİ 6722 TRY 13,444ERDAL DİNÇTÜRK 6600 TRY 13,200ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR 5370 TRY 10,740ERDEM TAŞ 4601 TRY 9,202KORAY ÖZTÜRK 1601 TRY 3,202VOLKAN BECERİK 1601 TRY 3,202MÜJDE ASLAN 1 TRY 0,002YAMAN POLAT 1 TRY 0,002CEM TOVİL 1 TRY 0,002EMREHAN DEMİREL 1 TRY 0,002ERSİN ÇAĞAN 1 TRY 0,002OKAN ÖZ 1 TRY 0,002OSMAN ARSLAN 1 TRY 0,002ÖZGÜR ÖNEY 1 TRY 0,002FERDA AKKILINÇ ILICA 1 TRY 0,002TOLGA SİRKECİOĞLU 1 TRY 0,002ÖMER YÜKSEL 1 TRY 0,002MEHMET EROL 1 TRY 0,002SUNAY ANIKTAR 1 TRY 0,002ÇAĞLA KILIÇ 1 TRY 0,002ÖZGE ÇETİN 1 TRY 0,002TOPLAM 50000 TRY 100,000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)ALİ ÇİÇEKLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 13.444BURÇ SEVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86HALİS ERDEM SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86ERDEM TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9.202ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.74Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıALİ ÇİÇEKLİBURÇ SEVENCEM TOVİLEMREHAN DEMİRELERDEM TAŞERSİN ÇAĞANFERDA AKKILINÇ ILICAHALİS ERDEM SELÇUKKORAY ÖZTÜRKMEHMET EROLMÜJDE ASLANOKAN ÖZOSMAN ARSLANÖMER YÜKSELÖZGÜR ÖNEYÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİRSUNAY ANIKTARTOLGA SİRKECİOĞLUYAMAN POLATVOLKAN BECERİKZERE GAYE ŞENTÜRKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113481BIST