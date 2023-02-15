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DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.02.2023 11:33
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
acicekli@deloitte.com
ctovil@deloitte.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZERE GAYE ŞENTÜRK 8630 TRY 17,260
BURÇ SEVEN 7430 TRY 14,860
HALİS ERDEM SELÇUK 7430 TRY 14,860
ALİ ÇİÇEKLİ 6722 TRY 13,444
ERDAL DİNÇTÜRK 6600 TRY 13,200
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR 5370 TRY 10,740
ERDEM TAŞ 4601 TRY 9,202
KORAY ÖZTÜRK 1601 TRY 3,202
VOLKAN BECERİK 1601 TRY 3,202
MÜJDE ASLAN 1 TRY 0,002
YAMAN POLAT 1 TRY 0,002
CEM TOVİL 1 TRY 0,002
EMREHAN DEMİREL 1 TRY 0,002
ERSİN ÇAĞAN 1 TRY 0,002
OKAN ÖZ 1 TRY 0,002
OSMAN ARSLAN 1 TRY 0,002
ÖZGÜR ÖNEY 1 TRY 0,002
FERDA AKKILINÇ ILICA 1 TRY 0,002
TOLGA SİRKECİOĞLU 1 TRY 0,002
ÖMER YÜKSEL 1 TRY 0,002
MEHMET EROL 1 TRY 0,002
SUNAY ANIKTAR 1 TRY 0,002
ÇAĞLA KILIÇ 1 TRY 0,002
ÖZGE ÇETİN 1 TRY 0,002
TOPLAM 50000 TRY 100,000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ ÇİÇEKLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 13.444
BURÇ SEVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86
HALİS ERDEM SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86
ERDEM TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9.202
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.74

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ALİ ÇİÇEKLİ
BURÇ SEVEN
CEM TOVİL
EMREHAN DEMİREL
ERDEM TAŞ
ERSİN ÇAĞAN
FERDA AKKILINÇ ILICA
HALİS ERDEM SELÇUK
KORAY ÖZTÜRK
MEHMET EROL
MÜJDE ASLAN
OKAN ÖZ
OSMAN ARSLAN
ÖMER YÜKSEL
ÖZGÜR ÖNEY
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR
SUNAY ANIKTAR
TOLGA SİRKECİOĞLU
YAMAN POLAT
VOLKAN BECERİK
ZERE GAYE ŞENTÜRK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113481


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BJKAS 6,60 28.180.891 % 10,00  
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Frank 20,3578 20,4804 % 0,01  
Riyal 5,0085 5,0336 % 0,08  
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Altın Gr. 1.112 1.113 -10,94  
Cumhuriyet 7.510 7.623 -125,00  
Tam 7.550 7.605 -113,00  
Yarım 3.688 3.722 -54,00  
Çeyrek 1.844 1.861 -27,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,34  
Gümüş Gr. 13,05 13,06 -0,19  
B. Petrol 85,24 85,24 -0,34  
Seans Raporu 15:21
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