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DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.10.2023 11:40
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
ZERE GAYE ŞENTÜRK 8630 TRY 17,260
BURÇ SEVEN 7430 TRY 14,860
HALİS ERDEM SELÇUK 7430 TRY 14,860
ALİ ÇİÇEKLİ 6721 TRY 13,442
ERDAL DİNÇTÜRK 6600 TRY 13,200
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR 5370 TRY 10,740
ERDEM TAŞ 4600 TRY 9,200
KORAY ÖZTÜRK 1601 TRY 3,202
VOLKAN BECERİK 1601 TRY 3,202
YAMAN POLAT 1 TRY 0,002
CEM TOVİL 1 TRY 0,002
EMREHAN DEMİREL 1 TRY 0,002
ERSİN ÇAĞAN 1 TRY 0,002
OKAN ÖZ 1 TRY 0,002
OSMAN ARSLAN 1 TRY 0,002
ÖZGÜR ÖNEY 1 TRY 0,002
FERDA AKKILINÇ ILICA 1 TRY 0,002
TOLGA SİRKECİOĞLU 1 TRY 0,002
ÖMER YÜKSEL 1 TRY 0,002
MEHMET EROL 1 TRY 0,002
SUNAY ANIKTAR 1 TRY 0,002
ÇAĞLA KILIÇ 1 TRY 0,002
ÖZGE ÇETİN 1 TRY 0,002
ERMAN ILGAZ 1 TRY 0,002
SERAP KOÇDAR 1 TRY 0,002
GÖKHAN YALÇIN 1 TRY 0,002
TOPLAM 50000 TRY 100,000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ALİ ÇİÇEKLİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 13.442
BURÇ SEVEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86
HALİS ERDEM SELÇUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 14.86
ERDEM TAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 9.2
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 10.74

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
ALİ ÇİÇEKLİ
BURÇ SEVEN
CEM TOVİL
EMREHAN DEMİREL
ERDEM TAŞ
ERMAN ILGAZ
ERSİN ÇAĞAN
FERDA AKKILINÇ ILICA
GÖKHAN YALÇIN
HALİS ERDEM SELÇUK
KORAY ÖZTÜRK
MEHMET EROL
OKAN ÖZ
OSMAN ARSLAN
ÖMER YÜKSEL
ÖZGÜR ÖNEY
ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR
SERAP KOÇDAR
SUNAY ANIKTAR
TOLGA SİRKECİOĞLU
YAMAN POLAT
VOLKAN BECERİK
ZERE GAYE ŞENTÜRK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200737


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Çeyrek 2.722 2.757 -3,00  
Gümüş.Ons 20,99 21,03 0,03  
Gümüş Gr. 18,64 18,66 0,07  
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