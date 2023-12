DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ZERE GAYE ŞENTÜRK 8630 TRY 17,260ALİ ÇİÇEKLİ 7431 TRY 14,862BURÇ SEVEN 7430 TRY 14,860HALİS ERDEM SELÇUK 7430 TRY 14,860ÖZLEM GÖREN GÜÇDEMİR 7430 TRY 14,860ERDEM TAŞ 7430 TRY 14,860KORAY ÖZTÜRK 2101 TRY 4,202VOLKAN BECERİK 2101 TRY 4,202YAMAN POLAT 1 TRY 0,002CEM TOVİL 1 TRY 0,002EMREHAN DEMİREL 1 TRY 0,002ERSİN ÇAĞAN 1 TRY 0,002OKAN ÖZ 1 TRY 0,002OSMAN ARSLAN 1 TRY 0,002ÖZGÜR ÖNEY 1 TRY 0,002FERDA AKKILINÇ ILICA 1 TRY 0,002TOLGA SİRKECİOĞLU 1 TRY 0,002ÖMER YÜKSEL 1 TRY 0,002MEHMET EROL 1 TRY 0,002SUNAY ANIKTAR 1 TRY 0,002ÇAĞLA KILIÇ 1 TRY 0,002ÖZGE ÇETİN 1 TRY 0,002SERAP KOÇDAR 1 TRY 0,002GÖKHAN YALÇIN 1 TRY 0,002ERMAN ILGAZ 1 TRY 0,002TOPLAM 50000 TRY 100,000