***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.02.2020 09:24
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 21/02/2020 - 27/02/2020 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822340
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
0
En Düşük
0
18:056,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0525
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
18:056,8827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
18:05328,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,94
|Açılış
|: 328,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|4,68
|4.898.676
|% 61,34
|
|DOKTA
|41,04
|903.592
|% 56,80
|
|HUBVC
|34,20
|20.818.502
|% 41,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,66
|3.798.230
|% -4,69
|
|OZBAL
|1,88
|3.868.483
|% -4,07
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0281
|8,0684
|% 0,72
|
|Frank
|6,4385
|6,4773
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6608
|1,6692
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.633
|-4,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,86
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,21
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|-0,06
|
|B. Petrol
|50,29
|50,29
|-1,44
|