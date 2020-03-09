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***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

09.03.2020 14:20
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***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu : Deutsche Bank AG 2019 Yılı Konsolide Finansal Tabloları Hakkında 
 
Deutsche Bank AG, tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde  2019 yılı Faaliyet Raporu ile 20-F Formunu 20.03.2020 tarihinde kamuoyuna açıklayacağını internet sitesi aracılığıyla duyurmuştur. (https://www.db.com/ir/en/financial-calendar.htm).
Deutsche Bank AG'nin 31/12/2019 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal tablolarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 2019 yılı Finansal tablolarını Türkiye'de en geç 03.04.2020 tarihi itibarıyla kamuya açıklayacaktır.
İhraççının yurtdışında yerleşik olması sebebiyle, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşları Sertifikaları Tebliği'nin 10'uncu maddesi (2) numaralı bendi uyarınca işbu özel durum açıklaması, piyasa yapıcısı olarak görev alan Şirketimiz, Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır.
Söz konusu açıklama ayrıca İhraççının www.varant.db.com ve piyasa yapıcısı Deutsche Securities Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin www.deutschesecurities.com.tr  internet adreslerinde de yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
                
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825375


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Riyal 1,6270 1,6352 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.679 1.679 4,66  
Altın Gr. 330 330 2,62  
Cumhuriyet 2.181 2.214 13,00  
Tam 2.174 2.229 18,75  
Yarım 1.051 1.078 9,08  
Çeyrek 527 539 4,53  
Gümüş.Ons 16,99 17,03 -0,32  
Gümüş Gr. 3,33 3,33 -0,06  
B. Petrol 35,26 35,26 -10,01  
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