***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.03.2020 09:14
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 13/03/2020 - 19/03/2020 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830930
BIST
13:3787.351
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 2.156,07
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:376,5016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0427
|Açılış
|: 6,5020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:376,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0221
|Açılış
|: 6,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:37314,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,81
|Açılış
|: 314,83
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.241.936
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.010.401
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|614.541
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,12
|7.295.732
|% -2,50
|
|TTRAK
|40,68
|818.297
|% -2,45
|
|IZMDC
|7,80
|56.551
|% -2,38
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|GARAN
|7,69
|412.239.115
|% 1,45
|
|THYAO
|8,13
|258.172.798
|% 2,39
|
|ASELS
|21,52
|247.663.399
|% 1,99
|
|TSPOR
|2,17
|144.829.964
|% -0,91
|
|YKBNK
|1,94
|136.492.838
|% 2,11
|
|ODAS
|1,23
|94.021.899
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,94
|136.492.838
|% 2,11
|
|TSPOR
|2,17
|144.829.964
|% -0,91
|
|GARAN
|7,69
|412.239.115
|% 1,45
|
|ISFIN
|3,10
|134.694.566
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6377
|7,6760
|% 1,92
|
|Frank
|6,5950
|6,6348
|% -0,24
|
|Riyal
|1,7234
|1,7320
|% -0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|33,43
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,80
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.083
|2.137
|29,19
|
|Yarım
|1.007
|1.034
|14,12
|
|Çeyrek
|505
|517
|7,06
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,87
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,70
|0,15
|
|B. Petrol
|30,58
|30,58
|2,11
|