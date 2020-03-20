***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [DBAGL]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcısı olduğumuz DEUTSCHE BANK AG'nin 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ilişkin finansal raporları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.Finansal tabloların asıllarına www.db.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.Deutsche Bank AG'nin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Deutsche Bank AG'nin denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının www.db.com adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2019 dönemi finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.Deutsche Bank AG'nin 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren finansal tablolara ait dipnotlar ve bağımsız denetim raporunun Türkçe tercümesi en geç 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831167BIST