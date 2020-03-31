***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2020 18:50
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/03/2020 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Mart 2020 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı
varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade
sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur.
Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra
açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı
varantların itfa fiyatları 01/04/2020 tarihinde açıklanacaktır.
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833651
BIST
18:0589.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 1.584,25
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
18:056,6109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0354
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6126
En Düşük
6,5522
18:057,2588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
18:05338,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -4,92
|Açılış
|: 338,02
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1488
|8,1896
|% 0,07
|
|Frank
|6,8087
|6,8497
|% -0,32
|
|Riyal
|1,7487
|1,7575
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.591
|-31,50
|
|Altın Gr.
|338
|338
|-5,29
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,95
|13,99
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,45
|26,45
|0,03
|