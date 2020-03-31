GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

31.03.2020 18:50
GÜNCEL HABERLER



***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/03/2020 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Mart 2020 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı 
varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade 
sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu  Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur. 
Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge  Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra 
açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası endekslere ( S&P500,  DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı 
varantların itfa fiyatları 01/04/2020 tarihinde açıklanacaktır.  
Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833651


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0589.644
Değişim :  1,80% |  1.584,25
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  88.059  
En Yüksek
90.269 En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1488 8,1896 % 0,07  
Frank 6,8087 6,8497 % -0,32  
Riyal 1,7487 1,7575 % 0,22  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.589 1.591 -31,50  
Altın Gr. 338 338 -5,29  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,95 13,99 -0,08  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,01  
B. Petrol 26,45 26,45 0,03  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru