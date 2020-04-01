***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 10:05
lan Açıklamanın Tarihi
31/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/03/2020 vadeli Uluslararası endekslere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Mart 2020 vadeli Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı Varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833736
BIST
11:2388.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -670,80
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
89.354
En Düşük
87.889
11:236,6494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0344
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6508
En Düşük
6,6108
11:237,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0167
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,3102
En Düşük
7,2669
11:23340,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,97
|Açılış
|: 340,75
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|1.217.161
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|22.804
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|122.818
|% 10,00
|
|SANEL
|4,08
|24
|% 9,97
|
|SAMAT
|1,77
|1.571.625
|% 9,94
|
|SALIX
|4,70
|1.419
|% -9,62
|
|MTRYO
|3,16
|5.458.475
|% -8,93
|
|CRDFA
|1,99
|2
|% -5,69
|
|QNBFB
|33,64
|233.592
|% -5,19
|
|KSTUR
|23,00
|4.485
|% -4,56
|
|GARAN
|8,14
|189.841.495
|% 0,12
|
|PGSUS
|36,36
|184.805.274
|% 6,32
|
|THYAO
|9,01
|153.857.460
|% -0,66
|
|ASELS
|23,26
|135.367.292
|% -1,44
|
|ISFIN
|2,94
|130.425.698
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,13
|106.368.560
|% 7,62
|
|ODAS
|1,41
|129.386.640
|% 3,68
|
|IHLAS
|0,55
|44.260.699
|% 7,84
|
|CEMAS
|0,80
|38.078.238
|% 6,67
|
|ISFIN
|2,94
|130.425.698
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1871
|8,2281
|% -0,02
|
|Frank
|6,8481
|6,8893
|% -0,09
|
|Riyal
|1,7591
|1,7680
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.594
|1.595
|17,32
|
|Altın Gr.
|340
|341
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,88
|13,93
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,02
|
|B. Petrol
|24,94
|24,94
|-1,41
|