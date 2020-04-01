***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









lan Açıklamanın Tarihi31/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu :Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen 31/03/2020 vadeli Uluslararası endekslere dayalı varantların itfa fiyatları Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Mart 2020 vadeli Uluslararası endekslere ( S&P500, DAX, Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Endekslerine) dayalı Varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833736BIST