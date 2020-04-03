***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.04.2020 09:47
***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [DBAGL]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu :Deutsche Bank AG Varant/Sertifika Alım Satım İşlem Bildirimleri Deutsche Bank AG tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.tarafından yürütülen varant/sertifikaların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/03/2020 - 02/04/2020 dönemine ilişkin yapılan varant/sertifika alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834476
BIST
12:3489.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 96,54
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:346,7033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,0888
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:347,2479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0380
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:34347,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,80
|Açılış
|: 347,22
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.392.991
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.841.700
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.307.334
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|YBTAS
|4.510,00
|9.020
|% -7,01
|
|PETKM
|3,41
|299.058.015
|% -1,45
|
|TUPRS
|86,40
|297.800.943
|% 4,54
|
|ASELS
|23,38
|245.026.116
|% 1,04
|
|GARAN
|7,50
|236.364.852
|% -1,32
|
|ARCLK
|14,07
|174.822.769
|% 5,39
|
|PETKM
|3,41
|299.058.015
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,05
|171.086.810
|% -6,82
|
|IHLGM
|0,98
|59.007.335
|% -2,00
|
|YKBNK
|1,83
|102.259.589
|% -1,08
|
|KARSN
|1,31
|66.028.651
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2098
|8,2510
|% 0,42
|
|Frank
|6,8332
|6,8744
|% 1,00
|
|Riyal
|1,7763
|1,7852
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,07
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|2,04
|