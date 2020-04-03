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***DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

03.04.2020 10:36
GÜNCEL HABERLER



***DSI******DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [DBAGL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcısı olduğumuz DEUTSCHE BANK A.G.'nin 31/12/2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarının Türkçe ve İngilizce versiyonlarının 1. bölümü Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
 
Finansal raporun aslına www.db.com adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
  
        
Deutsche Bank AG'nin yılsonu konsolide finansal tablolarının ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Deutsche Bank A.G.'nin denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının www.db.com adresinden ulaşabilecekleri yılsonu finansal raporunun İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834503


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SERVE 1,76 146.053 % 10,00  
AVHOL 1,11 123.523 % 9,90  
IZTAR 2,25 350.937 % 9,76  
TACTR 2,38 36.885 % 9,68  
YAPRK 8,06 3.127.738 % 8,48  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2049 8,2460 % 0,36  
Frank 6,8413 6,8825 % 1,12  
Riyal 1,7763 1,7852 % 1,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.611 1.612 -2,26  
Altın Gr. 347 347 3,69  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,44 14,47 -0,01  
Gümüş Gr. 3,10 3,11 0,03  
B. Petrol 33,09 33,09 3,15  
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