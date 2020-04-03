DSI* *DBAGL*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|TACTR
|2,38
|36.885
|% 9,68
|YAPRK
|8,06
|3.127.738
|% 8,48
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2049
|8,2460
|% 0,36
|Frank
|6,8413
|6,8825
|% 1,12
|Riyal
|1,7763
|1,7852
|% 1,34
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,26
|Altın Gr.
|347
|347
|3,69
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,47
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|B. Petrol
|33,09
|33,09
|3,15
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 19 değişimle 89677 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 25 değişimle 89738 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 23 değişimle 89716 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 19 değişimle 89681 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 19 değişimle 89677 puandan