***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler15 9.404.046 -9.404.046 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.822 -51.822 -51.822 3.699.109 3.699.109 3.647.287 3.647.287Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-51.822 -51.822 -51.822 0Kar Payları15 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 8.409.615 -16.415 -16.415 -16.415 9.164.056 15.901.575 3.699.109 19.600.684 46.157.940 46.157.940Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.200.189 14.801.998Dönem Karı (Zararı)3.699.109 9.404.046Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.699.109 9.404.046Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.205.985 3.954.126Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,11 2.202.423 211.571Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.266.261 1.262.634Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 1.690.878 2.473.694Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler46.423 6.227İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.778.898 6.975.192Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.460.339 25.659.315Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.885.438 4.475.697Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.184.148 -23.279.057Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler169.651 119.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.683.992 20.333.364Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -1.684.971 -3.485.416Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-798.832 -2.045.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-136.594 -258.780Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -136.594 -258.780FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.896.721 -7.642.394Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.896.721 0Ödenen Temettüler15 0 -7.642.394YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.166.874 6.900.824NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.166.874 6.900.824DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.881.593 28.980.769DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.048.467 35.881.593Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.058.117 35.898.747Ticari Alacaklar6 32.322.314 29.861.975İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 1.085.295 565.546İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar31.237.019 29.296.429Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 446.145 184.331Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 479.255 680.541ARA TOPLAM77.305.831 66.625.594TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR77.305.831 66.625.594DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.913.254 1.841.254Diğer Alacaklar4.694.845 9.841.947İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.694.845 9.841.947Maddi Duran Varlıklar210.110 318.608Mobilya ve Demirbaşlar9 210.110 318.608Kullanım Hakkı Varlıkları11 338.735 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 144.301 119.200Bilgisayar Yazılımları10 144.301 119.200Ertelenmiş Vergi Varlığı23 432.870 302.116Diğer Duran Varlıklar74.671 74.821TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.808.786 12.497.946TOPLAM VARLIKLAR85.114.617 79.123.540KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar289.787 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11 289.787 0Ticari Borçlar6 34.388.970 32.865.413İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 33.813.111 32.534.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar575.859 330.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 1.868Diğer Borçlar0 4.552İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 4.552Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.721.237 2.335.054Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.523.266 2.184.250Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 197.971 150.804Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 865.958 897.593ARA TOPLAM38.265.952 36.104.480TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.265.952 36.104.480UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar690.725 508.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 690.725 508.407TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER690.725 508.407TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.956.677 36.612.887ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.157.940 42.510.653Ödenmiş Sermaye15 9.000.000 9.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 8.409.615 8.409.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -16.415 35.407Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 9.164.056 9.164.056Diğer Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 15.901.575 6.497.529Net Dönem Karı veya Zararı15 3.699.109 9.404.046TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.157.940 42.510.653TOPLAM KAYNAKLAR85.114.617 79.123.540Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 21.732.985 29.909.030TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.732.985 29.909.030BRÜT KAR (ZARAR)21.732.985 29.909.030Genel Yönetim Giderleri17 -21.209.688 -20.287.434Pazarlama Giderleri18 -3.888.975 -4.337.680Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 1.963 2.665Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.785 -35.978ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.365.500 5.250.603Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 91.878 150.943FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.273.622 5.401.546Finansman Gelirleri20 8.398.582 7.205.340Finansman Giderleri21 -415.514 -603.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.709.446 12.003.239Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.010.337 -2.599.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -1.128.136 -2.678.473Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 117.799 79.280SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.699.109 9.404.046DÖNEM KARI (ZARARI)3.699.109 9.404.046Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar