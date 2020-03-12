***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.03.2020 16:55
***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 28.851 28.851 28.851 1.339.203 1.339.203 8.444.817 5.050.534 8.479.728 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 15.901.575 42.510.653 42.510.653
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
15 9.404.046 -9.404.046 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.822 -51.822 -51.822 3.699.109 3.699.109 3.647.287 3.647.287
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.822 -51.822 -51.822 0
Kar Payları
15 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 8.409.615 -16.415 -16.415 -16.415 9.164.056 15.901.575 3.699.109 19.600.684 46.157.940 46.157.940
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.200.189 14.801.998
Dönem Karı (Zararı)
3.699.109 9.404.046
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.699.109 9.404.046
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.205.985 3.954.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,11 2.202.423 211.571
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.266.261 1.262.634
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.690.878 2.473.694
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
46.423 6.227
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.778.898 6.975.192
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.460.339 25.659.315
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.885.438 4.475.697
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.184.148 -23.279.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
169.651 119.237
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.683.992 20.333.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.684.971 -3.485.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-798.832 -2.045.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-136.594 -258.780
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -136.594 -258.780
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.896.721 -7.642.394
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.896.721 0
Ödenen Temettüler
15 0 -7.642.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.166.874 6.900.824
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.166.874 6.900.824
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.881.593 28.980.769
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.048.467 35.881.593
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.058.117 35.898.747
Ticari Alacaklar
6 32.322.314 29.861.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 1.085.295 565.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.237.019 29.296.429
Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 446.145 184.331
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 479.255 680.541
ARA TOPLAM
77.305.831 66.625.594
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
77.305.831 66.625.594
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 1.913.254 1.841.254
Diğer Alacaklar
4.694.845 9.841.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.694.845 9.841.947
Maddi Duran Varlıklar
210.110 318.608
Mobilya ve Demirbaşlar
9 210.110 318.608
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 338.735 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 144.301 119.200
Bilgisayar Yazılımları
10 144.301 119.200
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 432.870 302.116
Diğer Duran Varlıklar
74.671 74.821
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.808.786 12.497.946
TOPLAM VARLIKLAR
85.114.617 79.123.540
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
289.787 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 289.787 0
Ticari Borçlar
6 34.388.970 32.865.413
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 33.813.111 32.534.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
575.859 330.845
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
0 1.868
Diğer Borçlar
0 4.552
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.552
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.721.237 2.335.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.523.266 2.184.250
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 197.971 150.804
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 865.958 897.593
ARA TOPLAM
38.265.952 36.104.480
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.265.952 36.104.480
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
690.725 508.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 690.725 508.407
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
690.725 508.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
38.956.677 36.612.887
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.157.940 42.510.653
Ödenmiş Sermaye
15 9.000.000 9.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 8.409.615 8.409.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -16.415 35.407
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 9.164.056 9.164.056
Diğer Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 15.901.575 6.497.529
Net Dönem Karı veya Zararı
15 3.699.109 9.404.046
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.157.940 42.510.653
TOPLAM KAYNAKLAR
85.114.617 79.123.540
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 21.732.985 29.909.030
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.732.985 29.909.030
BRÜT KAR (ZARAR)
21.732.985 29.909.030
Genel Yönetim Giderleri
17 -21.209.688 -20.287.434
Pazarlama Giderleri
18 -3.888.975 -4.337.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 1.963 2.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.785 -35.978
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.365.500 5.250.603
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 91.878 150.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.273.622 5.401.546
Finansman Gelirleri
20 8.398.582 7.205.340
Finansman Giderleri
21 -415.514 -603.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.709.446 12.003.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.010.337 -2.599.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.128.136 -2.678.473
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 117.799 79.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.699.109 9.404.046
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.699.109 9.404.046
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar