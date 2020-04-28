***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 0 0 9.164.056 6.497.529 9.404.046 42.510.653 42.510.653Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar9.000.000 8.409.615 35.407 35.407 35.407 9.164.056 6.497.529 9.404.046 42.510.653 42.510.653Transferler0 9.404.046 -9.404.046 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.444 -32.444 -32.444 1.097.672 1.097.672 1.065.228 1.065.228Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-32.444 -32.444 -32.444 0Kar Payları0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 8.409.615 2.963 2.963 2.963 0 0 9.164.056 15.901.575 1.097.672 43.575.881 43.575.881Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler9.000.000 8.409.615 -16.415 -16.415 -16.415 0 9.164.056 15.901.575 3.699.109 19.600.684 46.157.940 46.157.940Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler10 295.373 3.403.736 -3.699.109 -295.373 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.624 19.624 19.624 -342.068 -342.068 -322.444 -322.444Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.624 19.624 19.624 0Kar Payları10 -3.403.736 -3.403.736 -3.403.736 -3.403.736Dönem Sonu Bakiyeler9.000.000 8.409.615 3.209 3.209 3.209 9.459.429 15.901.575 -342.068 15.559.507 42.431.760 42.431.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.081.098 176.353Dönem Karı (Zararı)-342.069 1.097.672Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-342.069 1.097.672Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.168.081 1.176.321Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7,8 334.239 485.715Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler448.591 386.748Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 385.251 296.714Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 7.144İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.479.390 -1.493.833Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.822.372 -6.679.555Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler344.502 -651.119Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.805.095 5.840.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler152.165 -3.369Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.305.402 780.160Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -579.681 -286.040Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-644.623 -317.767YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-328.698 -545.047Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-328.698 -545.047Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)752.400 -368.694NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)752.400 -368.694DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.048.467 35.881.593DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.800.867 35.512.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.807.616 44.058.117Ticari Alacaklar5 43.144.686 32.322.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar12 229.537 1.085.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar42.915.149 31.237.019Diğer Alacaklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler11 505.272 446.145Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar5 478.523 479.255ARA TOPLAM88.936.097 77.305.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.936.097 77.305.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.913.254 1.913.254Diğer Alacaklar4.142.189 4.694.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 4.142.189 4.694.845Maddi Duran Varlıklar184.522 210.110Mobilya ve Demirbaşlar7 184.522 210.110Kullanım Hakkı Varlıkları8 189.708 338.735Maddi Olmayan Duran Varlıklar119.417 144.301Bilgisayar Yazılımları7 119.417 144.301Ertelenmiş Vergi Varlığı11 622.394 432.870Diğer Duran Varlıklar74.671 74.671TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.246.155 7.808.786TOPLAM VARLIKLAR96.182.252 85.114.617KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar132.979 289.787İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 132.979 289.787Ticari Borçlar5 46.194.065 34.388.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar12 46.020.590 33.813.111İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 173.475 575.859Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar3.233.549 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.233.549İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.466.604 2.721.237Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.789.510 2.523.266Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9,12 677.094 197.971Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.017.391 865.958ARA TOPLAM53.044.588 38.265.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER53.044.588 38.265.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar705.904 690.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 705.904 690.725TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER705.904 690.725TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER53.750.492 38.956.677ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar42.431.760 46.157.940Ödenmiş Sermaye10 9.000.000 9.000.000Sermaye Düzeltme Farkları10 8.409.615 8.409.615Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10 3.209 -16.415Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 9.459.429 9.164.056Diğer Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları10 15.901.575 15.901.575Net Dönem Karı veya Zararı10 -342.068 3.699.109TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.431.760 46.157.940TOPLAM KAYNAKLAR96.182.252 85.114.617Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 4.848.791 5.719.134TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.848.791 5.719.134BRÜT KAR (ZARAR)4.848.791 5.719.134Genel Yönetim Giderleri-5.192.772 -5.544.826Pazarlama Giderleri-747.303 -1.026.984Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler141 89Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-25.790 -3.912ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.116.933 -856.499Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.116.933 -856.499Finansman Gelirleri881.970 2.441.451Finansman Giderleri-200.377 -190.566SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-435.340 1.394.386Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri93.272 -296.714Dönem Vergi (Gideri) Geliri11 -101.158 -539.808Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 194.430 243.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-342.068 1.097.672DÖNEM KARI (ZARARI)-342.068 1.097.672Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-342.068 1.097.672Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.624 -32.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.530 -40.555Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.906 8.111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 -4.906 8.111Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.624 -32.444TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-322.444 1.065.228Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-322.444 1.065.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840588BIST