***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi12/03/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLO KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ: 12/03/2020KARAR SAYISI : 3SERMAYE PİYASASI KURULUNUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca düzenlenen finansal tablolar ile ilgili olaraka) 31/ 12 / 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığınıBeyan ederiz.Saygılarımızla,Alp Albert Krespin Özge Kutay Nuran ÇevikYönetim Kurulu Başkan Finansal Raporlamadan Yönetim Kurulu ÜyesiVekili ve Genel Müdür Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827613BIST