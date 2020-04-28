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***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2020 09:39
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***DSI*** DEUTSCHE SECURITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/04/2020
Karar Sayısı
6
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 28/04/2020
    
KARAR SAYISI : 06
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
        
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca düzenlenen finansal tablolar ile ilgili olarak
a)  31/ 03 / 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, 
 
b)  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
 
Beyan ederiz.
 
 
                  
Saygılarımızla,
Alp Albert Krespin                        Özge Kutay                                             Nuran Çevik
Yönetim Kurulu Başkan                Finansal Raporlamadan                            Yönetim Kurulu Üyesi
Vekili ve Genel Müdür               Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi            




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840586


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