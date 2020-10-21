***DSTKF* *AKMEN* *KORTS* *YKYAT* *ARCLK* *MGROS* *BRKVY* *TRKSH* *SKYMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***DSTKF******AKMEN******KORTS******YKYAT******ARCLK******MGROS******BRKVY******TRKSH******SKYMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ARCLK, BRKVY, DSTKF, KORTS, MGROS, SKYMD, TRKSH, YKYAT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B55 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 21/10/2020 İtfaARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE2010 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2028 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfaTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2025 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882868BIST