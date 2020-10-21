***DSTKF* *AKMEN* *KORTS* *YKYAT* *ARCLK* *MGROS* *BRKVY* *TRKSH* *SKYMD* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
21.10.2020 17:39
***DSTKF******AKMEN******KORTS******YKYAT******ARCLK******MGROS******BRKVY******TRKSH******SKYMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ARCLK, BRKVY, DSTKF, KORTS, MGROS, SKYMD, TRKSH, YKYAT, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B55 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 21/10/2020 İtfa
ARÇELİK A.Ş. ARCLK TRSARCL72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DESTEK FAKTORİNG A.Ş. DSTKF TRFDSTFE2010 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT12115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTIE2015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDE2028 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfa
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK12115 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TURKISH BANK A.Ş. TRKSH TRFTBAK22114 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYME2025 FİNANSMAN BONOSU 21/10/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12116 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT160425T17 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT181023T19 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT201021T25 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT210421T14 DEVLET TAHVİLİ 21/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882868
BIST