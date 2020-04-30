***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
30.04.2020 17:48
***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DSTKF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Destek Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDSTF72018
Nominal Değer (TL)
21.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30/04/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
05/05/2020
Vadesi (Gün)
90
İtfa Tarihi
29/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841806
BIST
17:39101.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -439,40
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:396,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
17:397,6271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0678
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6271
En Düşük
7,5375
17:39383,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 383,60
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.930.775
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.226.344
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.633.363
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.222.880
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.806.474
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.987.919
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|PNSUT
|17,57
|14.359.932
|% -9,99
|
|YKBNK
|2,09
|320.836.902
|% -1,88
|
|HUBVC
|21,76
|281.731.051
|% -9,86
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|ADESE
|1,48
|265.648.521
|% -3,90
|
|IHLGM
|1,06
|155.877.279
|% -1,85
|
|ODAS
|1,79
|253.651.179
|% -3,24
|
|CEMAS
|1,05
|102.678.283
|% -5,41
|
|AVOD
|2,68
|247.352.597
|% -2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7375
|8,7813
|% 1,12
|
|Frank
|7,1773
|7,2205
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-7,16
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.444
|2.501
|-10,90
|
|Tam
|2.508
|2.563
|-11,30
|
|Yarım
|1.222
|1.253
|-5,50
|
|Çeyrek
|613
|627
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,14
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,79
|26,79
|2,57
|