***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 11:58
***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DSTKF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Destek Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDSTF72026
Nominal Değer (TL)
8.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
85
İtfa Tarihi
29/07/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842556
BIST
11:4699.003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 160,57
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
98.995
11:467,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0745
En Düşük
7,0234
11:467,6676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0191
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6553
11:46385,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,38
|Açılış
|: 385,01
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|2.875.531
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.305.479
|% 10,00
|
|CASA
|17,74
|190.918
|% 9,98
|
|GLRYH
|12,58
|1.929.986
|% 9,97
|
|EKIZ
|11,80
|353.740
|% 9,97
|
|TKURU
|10,94
|79.096
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|47.053
|% -9,94
|
|HALKS
|3,69
|200.352
|% -9,78
|
|RODRG
|2,02
|693.151
|% -9,01
|
|MMCAS
|1,25
|62.543
|% -8,76
|
|PETUN
|23,14
|304.654.499
|% -6,77
|
|GARAN
|8,26
|253.098.354
|% 1,10
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|PGSUS
|53,45
|213.048.781
|% -3,69
|
|KRDMD
|2,25
|247.314.933
|% 4,17
|
|GSRAY
|2,68
|211.113.353
|% -3,60
|
|AFYON
|2,76
|217.070.667
|% -6,12
|
|DOHOL
|1,90
|105.190.138
|% 3,26
|
|KARSN
|1,78
|72.386.088
|% -2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7380
|8,7818
|% 0,00
|
|Frank
|7,2479
|7,2916
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-2,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.518
|-7,50
|
|Tam
|2.541
|2.579
|-7,70
|
|Yarım
|1.232
|1.261
|-3,70
|
|Çeyrek
|618
|631
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|14,77
|14,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,01
|
|B. Petrol
|29,06
|29,06
|1,86
|
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