***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
29.07.2020 10:04
***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DSTKF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Destek Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDSTFE2010
Nominal Değer (TL)
10.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/07/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
04/08/2020
Vadesi (Gün)
84
İtfa Tarihi
21/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862982
BIST
11:191.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:196,9592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9593
En Düşük
6,9132
11:198,1978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0623
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2011
En Düşük
8,1145
11:19437,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,98
|Açılış
|: 437,85
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|6,05
|27.185.637
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.792.595
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.343.730
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|KONYA
|550,60
|56.446.626
|% 9,99
|
|NIBAS
|16,73
|4.558.532
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,80
|883.151.400
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,22
|598.330.699
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,08
|430.981.519
|% 2,01
|
|GARAN
|7,36
|368.870.551
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,04
|305.487.718
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,22
|598.330.699
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|136.031.901
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|90.769.293
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|305.487.718
|% 0,33
|
|GUSGR
|6,08
|430.981.519
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9938
|9,0389
|% 0,64
|
|Frank
|7,5788
|7,6245
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8491
|1,8584
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.956
|2.987
|9,50
|
|Yarım
|1.435
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,30
|