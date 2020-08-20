***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
20.08.2020 17:44
***DSTKF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DSTKF]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
29/11/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Destek Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDSTFE2028
Nominal Değer (TL)
17.100.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/08/2020
Vadesi (Gün)
57
İtfa Tarihi
16/10/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870434
BIST
17:381.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,31
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:387,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0617
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:388,7065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0681
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:38458,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,03
|Açılış
|: 458,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KLNMA
|46,20
|16.568.121
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.448.394
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.462.289
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|VKFYO
|9,95
|31.782.879
|% -9,95
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|8.167.082
|% -9,93
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|TUPRS
|90,90
|3.677.741.368
|% 5,76
|
|GARAN
|7,16
|1.017.356.444
|% -1,65
|
|RTALB
|52,55
|921.262.182
|% -9,71
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|PETKM
|4,65
|3.923.878.242
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,05
|810.838.657
|% -0,49
|
|ZOREN
|2,91
|643.781.339
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,05
|566.438.012
|% 4,10
|
|SKBNK
|1,55
|251.651.946
|% 3,33
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3481
|7,3503
|% 0,85
|
|Euro
|8,6993
|8,7065
|% 0,79
|
|Sterlin
|9,6192
|9,6674
|% 0,97
|
|Frank
|8,0440
|8,0924
|% 1,33
|
|Riyal
|1,9536
|1,9634
|% 0,75
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|13,38
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,13
|
|B. Petrol
|44,75
|44,75
|-0,62
|
Seans Raporu
17:38
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17:51ARENA
Yüzde 6.30 oranında artışla 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 257, 290 adet işlem
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17:49ZOREN
Yüzde 9.81 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 070, 594 adet işlem
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17:48XU100
Endeks 1, 129 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 41 üstünde . İşlem hacmi 22, 037.00 milyon TL de
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17:48DGGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 087, 075 adet işlem
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17:47RYSAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 367, 612 adet işlem