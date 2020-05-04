***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2020 - 20.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi 20.04.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.Değişikliğin yayımlandığı 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842389BIST