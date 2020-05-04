***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
04.05.2020 18:15
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020 - 20.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi 20.04.2020 tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 28.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.
Değişikliğin yayımlandığı 30.04.2020 tarih ve 10069 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842389
BIST
18:0598.842
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -2.267,87
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
18:057,0421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0335
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0521
En Düşük
6,9956
18:057,6805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
18:05386,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,78
|Açılış
|: 386,35
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,69
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|
|RAYSG
|6,48
|725.157
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|1.944.060
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.803.588
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|314.984
|% -10,00
|
|KENT
|251,70
|808.460
|% -9,98
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|GARAN
|8,17
|664.356.623
|% -2,04
|
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|
|THYAO
|10,53
|413.236.990
|% -1,50
|
|ASELS
|26,36
|408.193.072
|% -2,87
|
|GSRAY
|2,78
|961.063.000
|% 7,75
|
|ODAS
|1,80
|269.704.867
|% 0,56
|
|BJKAS
|2,26
|293.784.033
|% 5,61
|
|KARSN
|1,82
|225.652.846
|% 9,64
|
|AVOD
|2,71
|309.230.775
|% 3,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7325
|8,7763
|% 0,03
|
|Frank
|7,2650
|7,3088
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8692
|1,8786
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,21
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,84
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.531
|17,40
|
|Tam
|2.549
|2.593
|17,80
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|8,70
|
|Çeyrek
|620
|634
|4,30
|
|Gümüş.Ons
|14,81
|14,83
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,86
|26,86
|0,42
|
Seans Raporu
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17:58XU030
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Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
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17:55BRKSN
Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem