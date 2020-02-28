***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait faaliyet raporu ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822967BIST