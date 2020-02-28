***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
28.02.2020 18:29
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Yeni Bakiye
40.000 25.860 245.508 73.744 385.112
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
36.631 36.631
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
92 92
Kar Dağıtımı
70.744 -73.744 -3.000
Dağıtılan Temettü
-3.000 -3.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
70.744 -70.744
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Yeni Bakiye
40.000 25.952 316.252 36.631 418.835
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78 68.017 67.939
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-294 294
Kar Dağıtımı
36.631 -36.631
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
36.631 -36.631
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
256.240 339.220
FAKTORİNG GELİRLERİ
256.240 339.220
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
15 238.571 327.895
İskontolu
149.513 24.087
Diğer
89.058 303.808
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
15 17.669 11.325
İskontolu
15.863 2.562
Diğer
1.806 8.763
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-212.848 -224.272
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-187.045 -191.526
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.890
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.097 -19.870
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-15.816 -12.876
BRÜT KAR (ZARAR)
43.392 114.948
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
16 -17.875 -16.743
Personel Giderleri
-8.576 -7.683
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-313 -363
Genel İşletme Giderleri
-8.986 -8.697
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
25.517 98.205
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
133.886 94.172
Bankalardan Alınan Faizler
18.396 8.238
Türev Finansal İşlemler Karı
21.646 36.046
Kambiyo İşlemleri Karı
90.131 49.143
Diğer
17 3.713 745
KARŞILIK GİDERLERİ
-10.602 -3.033
Özel Karşılıklar
-10.587 -2.813
Diğer
-15 -220
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-61.880 -141.564
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-8.757 -25.324
Kambiyo İşlemleri Zararı
-53.123 -116.240
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
86.921 47.780
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
86.921 47.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -18.904 -11.149
Cari Vergi Karşılığı
-17.645 -20.257
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.259
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
68.017 36.631
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
68.017 36.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.017 36.631
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 1,70000000 0,92000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
146.245 81.169
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
295.834 354.693
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-160.059 -169.998
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16.845 13.988
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 2.638 376
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.545 -7.577
Ödenen Vergiler
-27.000 -30.751
Diğer
26.532 -79.562
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-377.244 306.178
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
45.643 275.898
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
209.891 -185.029
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-1.451 3.928
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
632 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-632.449 214.856
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
490 -3.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-230.999 387.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-942 -828
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-942 -828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
143.000 23.400
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-132.156 -187.200
Temettü Ödemeleri
19 0 -3.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.844 -166.800
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-221.097 219.719
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 221.217 1.498
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 120 221.217
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
68.017 36.631
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-78 -137
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-78 -137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -99 -115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.939 36.494
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 120 0 120 12.327 401.898 414.225
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 985 0 985
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 932.383 73.339 1.005.722 1.010.357 90.841 1.101.198
Faktoring Alacakları
917.515 73.339 990.854 992.154 90.841 1.082.995
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
823.952 28.390 852.342 386.815 15.377 402.192
Diğer Faktoring Alacakları
93.563 44.949 138.512 605.339 75.464 680.803
Takipteki Alacaklar
5 32.097 0 32.097 27.516 0 27.516
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-17.229 0 -17.229 -9.313 0 -9.313
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 5.950 0 5.950 743 0 743
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 205 0 205 0 0 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 4.741 0 4.741
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 9.026 0 9.026 10.264 0 10.264
DİĞER AKTİFLER
9 3.028 55 3.083 4.737 72 4.809
ARA TOPLAM
950.712 73.394 1.024.106 1.044.154 492.811 1.536.965
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
172 0 172 172 0 172
Satış Amaçlı
172 0 172 172 0 172
VARLIKLAR TOPLAMI
950.884 73.394 1.024.278 1.044.326 492.811 1.537.137
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
10 480.277 1.843 482.120 1.073.118 5.996 1.079.114
FAKTORİNG BORÇLARI
4.204 2 4.206 5.645 12 5.657
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6.044 0 6.044 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
10 33.157 0 33.157 22.685 0 22.685
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 1.563 0 1.563 724 0 724
KARŞILIKLAR
13 1.634 0 1.634 1.890 0 1.890
Yeniden Yapılanma Karşılığı
272 0 272 468 0 468
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.362 0 1.362 1.422 0 1.422
CARİ VERGİ BORCU
12 4.203 0 4.203 2.634 0 2.634
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 4.529 48 4.577 5.510 88 5.598
ARA TOPLAM
535.611 1.893 537.504 1.112.206 6.096 1.118.302
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
14 486.774 0 486.774 418.835 0 418.835
Ödenmiş Sermaye
40.000 0 40.000 40.000 0 40.000
Sermaye Yedekleri
25.658 0 25.658 25.952 0 25.952
Diğer Sermaye Yedekleri
25.658 0 25.658 25.952 0 25.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
216 216
Kar Yedekleri
352.883 0 352.883 316.252 0 316.252
Yasal Yedekler
9.022 0 9.022 9.022 0 9.022
Olağanüstü Yedekler
343.861 0 343.861 307.230 0 307.230
Kar veya Zarar
68.017 0 68.017 36.631 0 36.631
Dönem Net Kâr veya Zararı
68.017 0 68.017 36.631 0 36.631
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.022.385 1.893 1.024.278 1.531.041 6.096 1.537.137
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
505 0 505 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
109.353 8.989 118.342 123.203 6.176 129.379
ALINAN TEMİNATLAR
22 29.179.084 1.018.054 30.197.138 26.794.391 703.004 27.497.395
VERİLEN TEMİNATLAR
22 234.617 0 234.617 235.598 0 235.598
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
4,22 53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4,22 53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231
Swap Alım Satım İşlemleri
53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231
EMANET KIYMETLER
22 961.429 87.961 1.049.390 984.852 128.108 1.112.960
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
30.538.424 1.170.699 31.709.123 28.196.479 900.084 29.096.563
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822965
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