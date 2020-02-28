***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.860 245.508 73.744 385.112Yeni Bakiye40.000 25.860 245.508 73.744 385.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)36.631 36.631Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)92 92Kar Dağıtımı70.744 -73.744 -3.000Dağıtılan Temettü-3.000 -3.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar70.744 -70.744Dönem Sonu Bakiyeler40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Yeni Bakiye40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78 68.017 67.939Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-294 294Kar Dağıtımı36.631 -36.631Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.631 -36.631Dönem Sonu Bakiyeler40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ256.240 339.220FAKTORİNG GELİRLERİ256.240 339.220Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler15 238.571 327.895İskontolu149.513 24.087Diğer89.058 303.808Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar15 17.669 11.325İskontolu15.863 2.562Diğer1.806 8.763FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-212.848 -224.272Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-187.045 -191.526Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.890İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-8.097 -19.870Verilen Ücret ve Komisyonlar-15.816 -12.876BRÜT KAR (ZARAR)43.392 114.948ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -17.875 -16.743Personel Giderleri-8.576 -7.683Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-313 -363Genel İşletme Giderleri-8.986 -8.697BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)25.517 98.205DİĞER FAALİYET GELİRLERİ133.886 94.172Bankalardan Alınan Faizler18.396 8.238Türev Finansal İşlemler Karı21.646 36.046Kambiyo İşlemleri Karı90.131 49.143Diğer17 3.713 745KARŞILIK GİDERLERİ-10.602 -3.033Özel Karşılıklar-10.587 -2.813Diğer-15 -220DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-61.880 -141.564Türev Finansal İşlemlerden Zarar-8.757 -25.324Kambiyo İşlemleri Zararı-53.123 -116.240NET FAALİYET KARI (ZARARI)86.921 47.780BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)86.921 47.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -18.904 -11.149Cari Vergi Karşılığı-17.645 -20.257Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.259Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi9.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)68.017 36.631DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI68.017 36.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.017 36.631Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 18 1,70000000 0,92000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı146.245 81.169Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri295.834 354.693Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-160.059 -169.998Alınan Ücret ve Komisyonlar16.845 13.988Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5 2.638 376Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.545 -7.577Ödenen Vergiler-27.000 -30.751Diğer26.532 -79.562Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-377.244 306.178Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış45.643 275.898Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış209.891 -185.029Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.451 3.928Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)632 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-632.449 214.856Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)490 -3.475Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-230.999 387.347YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-942 -828Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-942 -828FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit143.000 23.400Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-132.156 -187.200Temettü Ödemeleri19 0 -3.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit10.844 -166.800Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-221.097 219.719Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 221.217 1.498Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 120 221.217Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)68.017 36.631DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-78 -137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-78 -137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -99 -115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -22Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)67.939 36.494Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 120 0 120 12.327 401.898 414.225GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 0 0 0 985 0 985GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 932.383 73.339 1.005.722 1.010.357 90.841 1.101.198Faktoring Alacakları917.515 73.339 990.854 992.154 90.841 1.082.995İskontolu Faktoring Alacakları (Net)823.952 28.390 852.342 386.815 15.377 402.192Diğer Faktoring Alacakları93.563 44.949 138.512 605.339 75.464 680.803Takipteki Alacaklar5 32.097 0 32.097 27.516 0 27.516Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-17.229 0 -17.229 -9.313 0 -9.313ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 5.950 0 5.950 743 0 743MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 205 0 205 0 0 0YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 4.741 0 4.741ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 9.026 0 9.026 10.264 0 10.264DİĞER AKTİFLER9 3.028 55 3.083 4.737 72 4.809ARA TOPLAM950.712 73.394 1.024.106 1.044.154 492.811 1.536.965SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)172 0 172 172 0 172Satış Amaçlı172 0 172 172 0 172VARLIKLAR TOPLAMI950.884 73.394 1.024.278 1.044.326 492.811 1.537.137YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 480.277 1.843 482.120 1.073.118 5.996 1.079.114FAKTORİNG BORÇLARI4.204 2 4.206 5.645 12 5.657KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6.044 0 6.044 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 33.157 0 33.157 22.685 0 22.685GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 1.563 0 1.563 724 0 724KARŞILIKLAR13 1.634 0 1.634 1.890 0 1.890Yeniden Yapılanma Karşılığı272 0 272 468 0 468Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.362 0 1.362 1.422 0 1.422CARİ VERGİ BORCU12 4.203 0 4.203 2.634 0 2.634ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 4.529 48 4.577 5.510 88 5.598ARA TOPLAM535.611 1.893 537.504 1.112.206 6.096 1.118.302SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 486.774 0 486.774 418.835 0 418.835Ödenmiş Sermaye40.000 0 40.000 40.000 0 40.000Sermaye Yedekleri25.658 0 25.658 25.952 0 25.952Diğer Sermaye Yedekleri25.658 0 25.658 25.952 0 25.952Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler216 216Kar Yedekleri352.883 0 352.883 316.252 0 316.252Yasal Yedekler9.022 0 9.022 9.022 0 9.022Olağanüstü Yedekler343.861 0 343.861 307.230 0 307.230Kar veya Zarar68.017 0 68.017 36.631 0 36.631Dönem Net Kâr veya Zararı68.017 0 68.017 36.631 0 36.631YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.022.385 1.893 1.024.278 1.531.041 6.096 1.537.137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ505 0 505 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ109.353 8.989 118.342 123.203 6.176 129.379ALINAN TEMİNATLAR22 29.179.084 1.018.054 30.197.138 26.794.391 703.004 27.497.395VERİLEN TEMİNATLAR22 234.617 0 234.617 235.598 0 235.598TAAHHÜTLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4,22 53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231Alım Satım Amaçlı İşlemler4,22 53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231Swap Alım Satım İşlemleri53.436 55.695 109.131 58.435 62.796 121.231EMANET KIYMETLER22 961.429 87.961 1.049.390 984.852 128.108 1.112.960NAZIM HESAPLAR TOPLAMI30.538.424 1.170.699 31.709.123 28.196.479 900.084 29.096.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822965BIST