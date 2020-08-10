***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Yeni Bakiye40.000 25.952 316.252 36.631 418.835Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.514 48.514Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)345 345Kar Dağıtımı36.631 -36.631Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.631 -36.631Dönem Sonu Bakiyeler40.000 26.297 352.883 48.514 467.694Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Yeni Bakiye40.000 25.658 216 352.883 68.017 486.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)31.797 31.797İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı10.000 -9.000 -1.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-29 -29Kar Dağıtımı68.017 -68.017Yedeklere Aktarılan Tutarlar68.017 -68.017Dönem Sonu Bakiyeler50.000 16.658 187 419.900 31.797 518.542Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ90.679 151.030 42.990 67.261FAKTORİNG GELİRLERİ15 90.679 151.030 42.990 67.261Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler83.915 141.821 39.976 62.571İskontolu67.979 76.029 30.824 38.090Diğer15.936 65.792 9.152 24.481Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.764 9.209 3.014 4.690İskontolu6.525 7.797 2.869 4.256Diğer239 1.412 145 434FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-36.908 -133.771 -16.639 -62.863Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-30.139 -121.886 -13.615 -56.791Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-864 -970 -424 -970İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.295 -3.321 -977 -1.893Verilen Ücret ve Komisyonlar-3.610 -7.594 -1.623 -3.209BRÜT KAR (ZARAR)53.771 17.259 26.351 4.398ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)16 -10.020 -8.235 -5.914 -3.683Personel Giderleri-4.052 -4.305 -1.972 -1.994Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-170 -137 -89 -93Genel İşletme Giderleri-5.798 -3.793 -3.853 -1.596BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)43.751 9.024 20.437 715DİĞER FAALİYET GELİRLERİ17.271 85.361 6.139 40.123Bankalardan Alınan Faizler333 12.503 332 6.277Türev Finansal İşlemler Karı3.606 13.981 2.252 7.565Kambiyo İşlemleri Karı10.220 58.075 3.457 26.121Diğer17 3.112 802 98 160KARŞILIK GİDERLERİ-11.479 -5.387 -76 -306Özel Karşılıklar-11.466 -4.890 -76 -276Diğer-13 -497 0 -30DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-8.409 -25.484 -2.975 -20.034Türev Finansal İşlemlerden Zarar-6.717 -3.963 -2.005 -1.804Kambiyo İşlemleri Zararı-1.692 -21.521 -970 -18.230NET FAALİYET KARI (ZARARI)41.134 63.514 23.525 20.498BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.134 63.514 23.525 20.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)12 -9.337 -15.000 -5.480 -4.470Cari Vergi Karşılığı-6.988 -11.902 -1.859 -2.768Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-2.349 -3.098 -3.621 -1.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)31.797 48.514 18.045 16.028DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI18 31.797 48.514 18.045 16.028Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.797 48.514 18.045 16.028Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0,63590000 1,21290000 0,36090000 0,40070000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı38.756 94.291Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri95.324 165.840Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-37.596 -82.189Alınan Ücret ve Komisyonlar8.018 4.297Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar2.864 117Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-4.065 -4.283Ödenen Vergiler-18.416 -24.127Diğer-7.373 34.636Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-33.386 -127.027Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış24.360 253.998Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.832 -34.971Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)18.438 -2.574Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.277 6.393Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-88.045 -355.349Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.306 5.476Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.370 -32.736YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-248 -5.726Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-248 -5.726FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit74.000 68.124Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-78.333 -53.611Kiralamaya İlişkin Ödemeler-670 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-5.003 14.513Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 -6.568Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)119 -30.517Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar120 414.225Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 239 383.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)31.797 48.514 18.045 16.028DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-29 345 -29 345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29 345 -29 345Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37 433 -37 433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8 -88 8 -88Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.768 48.859 18.016 16.373Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 239 239 120 120GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4 71 71 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 881.502 77.305 958.807 932.383 73.339 1.005.722Faktoring Alacakları857.137 77.305 934.442 917.515 73.339 990.854İskontolu Faktoring Alacakları (Net)697.274 27.057 724.331 823.952 28.390 852.342Diğer Faktoring Alacakları159.863 50.248 210.111 93.563 44.949 138.512Takipteki Alacaklar5 50.196 50.196 32.097 32.097Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)-25.831 -25.831 -17.229 -17.229ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.872 6.872 5.950 5.950MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 154 154 205 205YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 6.685 6.685 9.026 9.026DİĞER AKTİFLER9 7.464 136 7.600 3.028 55 3.083ARA TOPLAM902.987 77.441 980.428 950.712 73.394 1.024.106SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)172 172 172 172Satış Amaçlı172 172 172 172VARLIKLAR TOPLAMI903.159 77.441 980.600 950.884 73.394 1.024.278YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER10 388.296 1.565 389.861 480.277 1.843 482.120FAKTORİNG BORÇLARI22.642 2 22.644 4.204 2 4.206KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.638 5.638 6.044 6.044İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)10 28.741 28.741 33.157 33.157GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4 5.673 5.673 1.563 1.563KARŞILIKLAR13 1.862 1.862 1.634 1.634Yeniden Yapılanma Karşılığı369 369 272 272Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.493 1.493 1.362 1.362CARİ VERGİ BORCU12 2.528 2.528 4.203 4.203ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER11 5.105 6 5.111 4.529 48 4.577ARA TOPLAM460.485 1.573 462.058 535.611 1.893 537.504SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR14 518.542 518.542 486.774 486.774Ödenmiş Sermaye50.000 50.000 40.000 40.000Sermaye Yedekleri16.658 16.658 25.658 25.658Diğer Sermaye Yedekleri16.658 16.658 25.658 25.658Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler187 187 216 216Kar Yedekleri419.900 419.900 352.883 352.883Yasal Yedekler9.022 9.022 9.022 9.022Olağanüstü Yedekler410.878 410.878 343.861 343.861Kar veya Zarar31.797 31.797 68.017 68.017Dönem Net Kâr veya Zararı31.797 31.797 68.017 68.017YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI979.027 1.573 980.600 1.022.385 1.893 1.024.278Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ836 836 505 505RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ96.206 9.176 105.382 109.353 8.989 118.342ALINAN TEMİNATLAR22 32.493.029 1.175.316 33.668.345 29.179.084 1.018.054 30.197.138VERİLEN TEMİNATLAR22 256.942 256.942 234.617 234.617TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR4,22 61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131Alım Satım Amaçlı İşlemler61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131Swap Alım Satım İşlemleri61.347 70.746 132.093 53.436 55.695 109.131EMANET KIYMETLER22 858.866 72.225 931.091 961.429 87.961 1.049.390NAZIM HESAPLAR TOPLAMI33.767.226 1.327.463 35.094.689 30.538.424 1.170.699 31.709.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867529BIST