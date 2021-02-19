***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih19/02/2021Saati10.00AdresiEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbulGündemEktedir.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularEktedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarDestek Faktoring A.Ş.'nin 19.02.2021 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı" ekte olup, şirket unvanının Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911051BIST