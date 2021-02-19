***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
19.02.2021 16:20
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
19/02/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
19/02/2021
Saati
10.00
Adresi
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No.175/165 Şişli - İstanbul
Gündem
Ektedir.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
Destek Faktoring A.Ş.'nin 19.02.2021 tarihinde yapılan "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"na ait "Gündem" ve "Toplantı Tutanağı" ekte olup, şirket unvanının Destek Finans Faktoring A.Ş. olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911051
BIST
16:391.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 16,88
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:396,9581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:398,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:39395,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,04
|Açılış
|: 395,79
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:37
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.906.286
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.588.721
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,05
|1.945.336.571
|% 8,53
|
|GUBRF
|83,15
|1.892.974.838
|% 8,69
|
|KOZAL
|147,80
|1.585.099.063
|% -2,83
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|GARAN
|9,35
|1.190.109.121
|% 0,21
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,44
|484.108.862
|% -0,81
|
|PETKM
|5,22
|1.029.347.943
|% 2,15
|
|VAKBN
|4,49
|793.950.374
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,50
|264.661.297
|% 0,67
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9536
|6,9560
|% -0,12
|
|Euro
|8,4381
|8,4429
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,7181
|9,7669
|% 0,03
|
|Frank
|7,7339
|7,7805
|% -0,22
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,31
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-4,51
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.626
|2.692
|-11,29
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-5,47
|
|Çeyrek
|637
|651
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,03
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-1,02
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 05 artarak (% 0.82 ) 1, 357
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MAKTK, ULUSE, VAKFN, TMPOL, VERTU, LINK, MERIT, SODSN, VESBE, HEKTS
-
16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ATSYH, NIBAS, ARTI, KSTUR
-
16:48
AKSA, AYEN, ALKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
SEKUR, DGGYO, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında