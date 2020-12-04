***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 150.000.000.-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkinihraç belgesi ve ekiilebaşvuru formuekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891443BIST