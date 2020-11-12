***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.11.2020Ek AçıklamalarYönetim kurulumuzun 11/11/2020 tarih ve 2020-15 sayılı kararına istinaden I. 12/11/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur. II. 12/11/2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888080BIST