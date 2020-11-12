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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

12.11.2020 11:19
GÜNCEL HABERLER



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 11/11/2020 tarih ve 2020-15 sayılı kararına istinaden I. 12/11/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na borçlanma aracı ihraç başvurusunda bulunulmuştur. II. 12/11/2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye, borçlanma aracı ihraç başvurumuz ile ilgili olarak, işlem görme başvurusu yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888080


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Altın Gr. 473 473 5,89  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,08 24,12 -0,12  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,03  
B. Petrol 43,84 43,84 0,05  
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