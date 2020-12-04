Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.12.2020 15:50



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNUN SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021

Ek Açıklamalar
12.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 150.000.000.-TL ihraç tavanı tutarlı borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2020 tarih ve 75/1474 sayılı toplantısında onaylanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891442


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:291.331
Değişim :  -0,02% |  -0,33
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338 En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler17:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 11,22 4.696.624 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.348.371 % 10,00  
SASA 18,71 606.669.146 % 9,99  
ERBOS 35,56 35.384.920 % 9,96  
DYOBY 13,15 277.528.052 % 9,95  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Dolar 7,7827 7,7883 % 0,21  
Euro 9,4727 9,4803 % 0,35  
Sterlin 10,5096 10,5623 % 0,82  
Frank 8,7243 8,7769 % 0,42  
Riyal 2,0701 2,0805 % 0,20  
daha fazla
17:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 -0,30  
Altın Gr. 461 461 1,16  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.049 3.126 0,65  
Yarım 1.474 1.512 0,31  
Çeyrek 739 756 0,16  
Gümüş.Ons 24,09 24,12 -0,03  
Gümüş Gr. 6,04 6,05 0,01  
B. Petrol 49,08 49,08 0,37  
Seans Raporu 17:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru