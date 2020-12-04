***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNUN SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 12.11.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.12.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021Ek Açıklamalar12.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 150.000.000.-TL ihraç tavanı tutarlı borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2020 tarih ve 75/1474 sayılı toplantısında onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891442BIST