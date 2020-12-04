***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.12.2020 15:50
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRAÇ BAŞVURUSUNUN SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 11.11.2020
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.11.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.12.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.12.2021
Ek Açıklamalar
12.11.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz 150.000.000.-TL ihraç tavanı tutarlı borçlanma aracı ihraç başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2020 tarih ve 75/1474 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891442
BIST
17:291.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,33
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:297,7883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:299,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0334
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:29461,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:29
|IDEAS
|11,22
|4.696.624
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.348.371
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.669.146
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.384.920
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|277.528.052
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.772.569
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|EUKYO
|4,35
|9.938.857
|% -9,56
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|TUPRS
|94,95
|1.324.223.122
|% 2,87
|
|SELEC
|15,13
|1.290.952.928
|% -9,24
|
|PETKM
|4,66
|4.264.793.486
|% 9,39
|
|TSKB
|1,94
|1.676.133.410
|% -5,83
|
|DOHOL
|2,84
|1.769.224.192
|% 7,17
|
|ZOREN
|2,78
|830.166.582
|% 3,35
|
|EKGYO
|2,15
|491.410.101
|% -0,92
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7827
|7,7883
|% 0,21
|
|Euro
|9,4727
|9,4803
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,5096
|10,5623
|% 0,82
|
|Frank
|8,7243
|8,7769
|% 0,42
|
|Riyal
|2,0701
|2,0805
|% 0,20
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,30
|
|Altın Gr.
|461
|461
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|0,00
|
|Tam
|3.049
|3.126
|0,65
|
|Yarım
|1.474
|1.512
|0,31
|
|Çeyrek
|739
|756
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|49,08
|49,08
|0,37
|
Seans Raporu
17:29
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17:42EGSER
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17:38
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