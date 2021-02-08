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***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.02.2021 17:33



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 04.02.2021 tarih ve 9412 sayılı Kararı ile,  Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi 
kapsamında alınan bilgi ve belgeler ile söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen 
yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan 
inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Destek Faktoring A.Ş., Altunç 
KUMOVA, Azize Binnur TOSUN, Özgür AKAYOĞLU ve Kerim TOSUN tarafından 300 milyon TL sermayeli 
"Destek Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.
Kurulacak yatırım bankasında Destek Faktoring A.Ş.'nin sermaye payı %99,99 olacaktır.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908293


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Tam 2.764 2.834 71,67  
Yarım 1.336 1.371 34,66  
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