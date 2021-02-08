***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 04.02.2021 tarih ve 9412 sayılı Kararı ile, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesikapsamında alınan bilgi ve belgeler ile söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilenyetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılaninceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Destek Faktoring A.Ş., AltunçKUMOVA, Azize Binnur TOSUN, Özgür AKAYOĞLU ve Kerim TOSUN tarafından 300 milyon TL sermayeli"Destek Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.Kurulacak yatırım bankasında Destek Faktoring A.Ş.'nin sermaye payı %99,99 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908293BIST