***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 17:33
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 04.02.2021 tarih ve 9412 sayılı Kararı ile, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi
kapsamında alınan bilgi ve belgeler ile söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen
yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan
inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Destek Faktoring A.Ş., Altunç
KUMOVA, Azize Binnur TOSUN, Özgür AKAYOĞLU ve Kerim TOSUN tarafından 300 milyon TL sermayeli
"Destek Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir.
Kurulacak yatırım bankasında Destek Faktoring A.Ş.'nin sermaye payı %99,99 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908293
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,74
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
18:057,1052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
18:058,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0524
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
18:05419,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 8,77
|Açılış
|: 419,72
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
419,77
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ERBOS
|55,00
|113.416.920
|% 10,00
|
|MERIT
|165,00
|1.695.090
|% 10,00
|
|JANTS
|552,30
|61.099.940
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|11.079.819
|% 10,00
|
|SEKUR
|37,64
|29.017.564
|% 9,99
|
|YESIL
|211,50
|24.732.870
|% -10,00
|
|KONTR
|64,75
|62.472.641
|% -9,94
|
|SNKRN
|26,64
|768.244
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|1.268.073
|% -9,93
|
|SAMAT
|7,63
|181.675.628
|% -9,92
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 5,49
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% -8,96
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 9,80
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 4,23
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 5,06
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 4,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0997
|7,1052
|% 0,69
|
|Euro
|8,5570
|8,5626
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,7344
|9,7832
|% 0,71
|
|Frank
|7,8711
|7,9185
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8874
|1,8969
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|25,92
|
|Altın Gr.
|419
|419
|8,50
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,18
|
|B. Petrol
|60,31
|60,31
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351