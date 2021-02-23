***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi 19.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 23.02.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.Değişikliğin yayımlandığı 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.Şirketimizin yeni unvanı "DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş." olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911863BIST