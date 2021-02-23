***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 16:57
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi 19.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 23.02.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş, 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.
Değişikliğin yayımlandığı 23.02.2021 tarih ve 10273 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi bildirim ekindedir.
Şirketimizin yeni unvanı "DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş." olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911863
BIST
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|PGSUS
|84,15
|943.063.848
|% 10,00
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|KRGYO
|7,71
|61.973.221
|% 9,99
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|SAYAS
|19,27
|54.584.469
|% 9,99
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|LINK
|46,96
|140.315.419
|% 9,98
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|VAKFN
|19,39
|55.212.249
|% 9,98
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|INVEO
|153,00
|73.479.325
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|TKNSA
|18,09
|88.517.145
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|GLBMD
|7,92
|18.714.505
|% -10,00
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|ARTI
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|1.429.343
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|1.299.862
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|PETKM
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|THYAO
|13,30
|3.078.683.241
|% 5,22
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|SASA
|36,32
|1.788.468.687
|% -9,97
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|GUBRF
|81,55
|1.682.334.313
|% 4,08
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|KOZAL
|133,90
|1.594.256.325
|% -3,32
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|PETKM
|5,49
|4.227.170.910
|% 7,23
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|EKGYO
|2,35
|1.007.455.700
|% -3,29
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|IHLAS
|0,99
|369.476.236
|% -9,17
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|TSKB
|1,81
|612.425.144
|% 1,69
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|SKBNK
|1,44
|426.943.191
|% -2,70
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|17:47
|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,0846
|7,0899
|% 0,98
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|Euro
|8,6040
|8,6138
|% 0,95
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|Sterlin
|9,9372
|9,9870
|% 1,01
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|Frank
|7,8368
|7,8840
|% 0,51
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|Riyal
|1,8841
|1,8936
|% 0,99
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|Alış
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|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-6,31
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|Altın Gr.
|411
|411
|3,12
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|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
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|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
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|Çeyrek
|659
|674
|5,80
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|Gümüş.Ons
|27,48
|27,51
|-0,79
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|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,05
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|B. Petrol
|64,13
|64,13
|-0,23
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