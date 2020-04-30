***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 21.000.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.07.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,55Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDSTF72018Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000İhraç Fiyatı 0,97126Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.07.2020Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841906BIST