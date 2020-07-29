***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.07.2020 18:16
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.000.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosunun İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,55
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDSTF72018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000
İhraç Fiyatı 0,97126
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2020
Kayıt Tarihi 28.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFDSTF72018 ISIN kodlu 21.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu 29.07.2020 tarihinde itfa edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863587
BIST