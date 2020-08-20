***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.08.2020 18:48
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17.100.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDSTFE2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.100.000
İhraç Fiyatı 0,97973
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.10.2020
Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.100.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870461
BIST
18:051.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
18:057,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0494
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
18:058,7045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0661
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7199
En Düşük
8,6034
18:05459,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,58
|Açılış
|: 459,10
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
461,23
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLNMA
|46,20
|16.660.798
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.793.398
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.640.968
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.561.552
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.402.833
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.704.723
|% -10,00
|
|AYCES
|40,50
|362.745
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|65.161.537
|% -9,99
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|KLGYO
|5,87
|176.576.041
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,00
|4.315.977.441
|% 7,04
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|GARAN
|7,14
|1.081.691.862
|% -1,92
|
|RTALB
|52,40
|956.636.438
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.938.931.845
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|953.188.831
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.901.254
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,10
|661.114.823
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,54
|267.832.774
|% 2,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3382
|% 0,68
|
|Euro
|8,6943
|8,7039
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6477
|9,6961
|% 1,27
|
|Frank
|8,0414
|8,0899
|% 1,29
|
|Riyal
|1,9506
|1,9604
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,20
|
|Altın Gr.
|459
|459
|6,20
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,12
|
|B. Petrol
|44,74
|44,74
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59IHGZT
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