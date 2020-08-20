Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.08.2020 18:48
GÜNCEL HABERLER



***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 17.100.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 120.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 57
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,01
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDSTFE2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.100.000
İhraç Fiyatı 0,97973
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.10.2020
Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.100.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870461


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.127
Değişim :  0,19% |  2,09
Açılış :  1.125  
Önceki Kapanış :  1.125  
En Yüksek
1.132 En Düşük
1.114
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLNMA 46,20 16.660.798 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.793.398 % 10,00  
BERA 8,47 31.640.968 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.561.552 % 10,00  
MRSHL 135,30 1.402.833 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3324 7,3382 % 0,68  
Euro 8,6943 8,7039 % 0,76  
Sterlin 9,6477 9,6961 % 1,27  
Frank 8,0414 8,0899 % 1,29  
Riyal 1,9506 1,9604 % 0,60  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 16,20  
Altın Gr. 459 459 6,20  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,08 27,12 0,40  
Gümüş Gr. 6,39 6,39 0,12  
B. Petrol 44,74 44,74 -0,63  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru