***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 17.100.000.-TL Nominal Değerli Finansman Bonosunun İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.11.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 120.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.10.2020Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,01Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDSTFE2028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 17.100.000İhraç Fiyatı 0,97973Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.10.2020Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.100.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFDSTFE2028 ISIN kodlu 17.100.000.-TL nominal değerli finansman bonosu 16.10.2020 tarihinde itfa edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882138BIST