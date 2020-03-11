***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi









***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2020Mevcut Sermaye (TL)40000000Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)50000000Bedelli Artırım Tutarı (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)Bedelli Artırım Oranı (%)% 0Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)10000000Bedelsiz Artırım Oranı (%)% 25Sermaye Azaltım Tutarı (TL)Sermaye Azaltım Oranı (%)% 0Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç TarihiRüçhan Hakkı Kullanım Bitiş TarihiSermaye Azaltım TarihiSermaye Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020-4 sayılı kararı ile1. Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinde 40.000.000,00 (KIRKMİLYON) TL olarak belirtilen ve hissedarlar tarafından tamamen ödenmiş olan sermayenin, 50.000.000,00 (ELLİMİLYON) TL'ye çıkartılmasına,2. Artırılan sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 (ONMİLYON) TL'nin Sermaye Yedekleri ile Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,3. Bu hususun temini için alınması gereken (BDDK ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü) yasal izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının yapılacak olan 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826878BIST