***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi
11.03.2020 12:09
***DSTKF*** DESTEK FAKTORİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı veya Azaltımı Bildirimi )
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Türkçe
Sermaye Artırımı/Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2020
Mevcut Sermaye (TL)
40000000
Artırım/Azaltım Sonrası Sermaye (TL)
50000000
Bedelli Artırım Tutarı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırılan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kısıtlanan Tutar (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
0
Rüçhan Hakkı Kullanımına İlişkin Kısıtlama (Varsa)
-
Bedelli Artırım Oranı (%)
% 0
Bedelsiz Artırım Tutarı (TL)
10000000
Bedelsiz Artırım Oranı (%)
% 25
Sermaye Azaltım Tutarı (TL)
0
Sermaye Azaltım Oranı (%)
% 0
Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi
Rüçhan Hakkı Kullanım Bitiş Tarihi
Sermaye Azaltım Tarihi
Sermaye Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.03.2020 tarih ve 2020-4 sayılı kararı ile
1. Şirketimizin ana sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6'ncı maddesinde 40.000.000,00 (KIRKMİLYON) TL olarak belirtilen ve hissedarlar tarafından tamamen ödenmiş olan sermayenin, 50.000.000,00 (ELLİMİLYON) TL'ye çıkartılmasına,
2. Artırılan sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 (ONMİLYON) TL'nin Sermaye Yedekleri ile Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına,
3. Bu hususun temini için alınması gereken (BDDK ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü) yasal izinlerin alınmasına ve sermaye artırımının yapılacak olan 2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826878
BIST